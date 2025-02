Plusieurs équipes NBA “furieuses” que les Lakers aient eu l’exclusivité sur Luka Doncic

Selon Tim MacMahon de chez ESPN, qui a proposé un contenu très complet sur les dessous du transfert de Luka Doncic à Los Angeles, de nombreux exécutifs de franchises partout en NBA sont furieux et même jaloux que les Mavericks aient uniquement proposé leur star aux Lakers.

Luka Doncic. Le jeune joueur le plus solide de la ligue, ça créé des convoitises. Qui restent souvent au niveau de fantasme, tant il était clair pour tout le monde en NBA jusqu’à ce weekend que le Slovène star des Mavericks était intouchable dans n’importe quel transfert. Quelle ne fut pas la surprise quand l’annonce du deal avec les Lakers devint officielle.

Executives around the NBA are reportedly “furious” that the Lakers were the only team allowed to bid for Luka Dončić, per @espn_macmahon

“Executives from around the league were both furious and jealous that the glitzy, star-driven Lakers had been the only team given an… pic.twitter.com/IYiYNDw6M2

Une surprise qui laissa vite place, selon Tim MacMahon, à de la rage et de la jalousie. Oui, on peut le comprendre : si jamais Luka Doncic avait été rendu publiquement disponible par Dallas, ce ne seraient pas moins de 29 franchises NBA différentes qui auraient décroché le téléphone pour faire des propositions plus dingues les unes que les autres.

Hors, cela n’a pas été le cas. Comme l’explique MacMahon.

“Les exécutifs de NBA ont été à la fois furieux et jaloux que les Lakers, équipe fastueuse et déjà menée par des stars, aient été la seule organisation à avoir eu l’opportunité de négocier pour s’attacher les services de Luka Doncic.”

En même temps, d’un point de vue purement logique, les Mavericks qui possèdent très peu de tours de Draft (zéro entre 2026 et 2029 !) auraient pu récupérer un capital énorme, notamment venu d’équipes comme le Jazz, les Nets, les Rockets. Et même un star d’un calibre supérieur à celui d’Anthony Davis.

Toutefois, ils n’ont décidé de parler qu’aux Lakers Pour préserver la discrétion du deal et ne pas affoler le marché. Mais pourquoi ne pas l’avoir affolé ? Cela aurait pu faire augmenter la mise de Los Angeles. Autant d’incompréhensions, on appelle ça une partie de Cluedo et de toute façon, c’est toujours le Colonel Moutarde qui commet le crime avec un pied de biche dans la cuisine. Mais on divague.

Reste que Nico Harrison, avec cette opération, est désormais certainement complètement out sur le plan crédibilité auprès des autres franchises. Et qu’il sera bien compliqué pour Dallas de quémander des joueurs sans qu’on leur rabâche cette affaire que personne n’oubliera.

