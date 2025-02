Dans une nuit agitée par l’arrivée de Jimmy Butler chez les Warriors, un petit deal a tenté de s’interposer mais n’a pas réussi à éveiller l’attention de plus de douze personnes. Nous sommes là pour faire passer ce nombre à au moins dix-sept.

A moins de 24h de la trade deadline, chaque notification a le don de nous mettre les poils.

Celle de 4h30 est l’exception qui confirme la règle.

En effet, rien de plus ennuyeux que l’annonce d’un trade entre Jericho Sims et Delon Wright, si ce n’est que ce transfert entre les Knicks et les Bucks nous donnent envie de dire “Seems right”. Très drôle. Plus sérieusement on est plutôt sur du brodage, avec l’échange entre deux joueurs de bout de rotation et qui ne devraient pas voir leur statut changer dans leur nouvelle franchise.

The New York Knicks are trading center Jericho Sims to the Milwaukee Bucks as part of Bucks-Washington Wizards/Kyle Kuzma-Khris Middleton deal, sources tell ESPN. pic.twitter.com/yyxr1MiDf5

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025



Là où ce transfert devient intéressant (pas du tout), c’est qu’il intervient en fait dans le deal ayant envoyé Khris Middleton à Washington et Kyle Kuzma dans le Wisconsin. Et si vous pensiez qu’on allait vous donner plus d’infos vous vous mettez quand même le doigt dans l’œil jusqu’au Pacôme Dadiet, toujours à New York et probablement triste de voir partir un copain, ça c’est du journalisme. Et c’est notre conclusion à cet article.