Retour sur l’époque où Luka Doncic vivait… en France

Avant d’être affairé en Finales NBA, il fut un temps où Luka Doncic vivait en France avec son père Sasa. Si si, on vous promet. Certes, il n’avait que trois ans et ça n’a duré que quelques semaines, mais ça a eu lieu, et ça fait quand même une anecdote qui dépote.

C’était en avril 2002. Alors que David Guetta commence son ère de règne sans partage sur les discothèques proches des différents littoraux à travers le monde et que Seydou Keita s’apprête à emmener le FC Lorient à son premier titre de Coupe de France, un basketteur chevronné venu de Slovénie pose ses valises en Normandie pour dépanner le club d’Evreux à l’orée des Playoffs de Pro B. Son nom ? Doncic. Sasa Doncic. L’arrière international, qui n’avait plus rien à jouer en Slovénie, se décide à répondre au challenge du club de l’Eure, et ramène femme et enfant avec lui pour cette courte aventure de huit matchs.

A peine quinze minutes de moyenne, des stats pas vraiment folichonnes, mais un coéquipier apprécié et un rôle défensif bien rempli. Pour sa seule saison dans une équipe hors des pays de l’Est, il a laissé un très bon souvenir. Dans une interview avec BeBasket, Chris Singleton alors coach d’Evreux n’avait pas tari d’éloges sur le père Doncic :

“Sasa était exactement dans la lignée des joueurs de l’Est. Très costaud, avec des fondamentaux propres et qui manipulait le ballon très facilement. On voit où ça a pu découler ensuite. Il ne m’a pas dit que son fils allait être un prodige. Le petit Doncic était toujours avec un ballon dans les mains. Ça se voyait qu’il vivait déjà pour ça. Son père l’amenait à la salle, où on avait un mini-panier. Ça shootait tout le temps, ça dribblait de partout.” – Chris Singleton

Après une carrière où il aura notamment fréquenté l’EuroLeague, Sasa Doncic est aujourd’hui devenu consultant pour les matchs de l’équipe nationale slovène et coach de l’Ilirija Ljubljana, en première division slovène. Le paternel de Luka avait déclaré pour BeBasket avoir apprécié son passage par la salle Jean-Fourré.

“Évreux était une petite ville mais je m’y suis plu. Je vivais à cinq minutes à pied de la salle. On a aussi eu la chance de visiter les plages de Normandie et Paris puisque ce n’est pas loin. Ah, et j’avais aussi été dans une très vieille brasserie à bières en ville”.

Dans Le Quotidien du Sport, Sasa déclarait que ne parlant pas bien français et étant jeune père, il préféra retourner en Slovénie dès la saison suivante où il a eu une belle opportunité dans un bon club.

Luka Doncic a donc techniquement foulé des parquets français par moments dans sa prime jeunesse, alors que son papa expérimentait les défenses de Pro B. De là à dire que Lulu a eu un peu de formation française dans le développement de son jeu, il n’y a qu’un pas. Un pas très chauvin et un peu déconnecté de la réalité, qu’on va franchir sans la moindre vergogne.

Source texte : BeBasket