Dans le match de la nuit en NBA, les Mavs ont confirmé sur le terrain des Wolves et mènent désormais 2-0 dans la série avant même de revenir à la maison. Toutes les infos sur ce thriller dans le résumé de la nuit.

Le résultat de la nuit

Wolves – Mavs : 108-109 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

LUKA DONCIC OVER RUDY GOBERT OH MY GOODNESS!!!!!

Le point TTFL

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Round #03 | Pick #04

📊 Moyenne des joueurs TTFL de la nuit : 19.97 pts#NBA

Le bracket des Playoffs

Le programme de la nuit prochaine