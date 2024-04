Alors que ça se chamaille encore pour les meilleurs morceaux à l’Ouest, le duo de tête semble décidé à l’Est. Pour le reste, c’est un joyeux bazar jusqu’à la septième place et tout le monde se bastonne pour gratter du spot, histoire de récupérer un avantage du terrain par ci ou un billet direct sans play-in par là. Allez on s’analyse tout ça gentiment et on garde le pop-corn à proximité.

Tandis que les Verts ont fait main basse sur les meilleurs spots de l’Est, pour le reste des concernés par le top 6, c’est la guerre. Rien que pour compléter le podium, on a quatre équipes en embuscade, sans compter les Bucks qui ont une chance d’y retomber. Avec deux matchs d’avance, les Bucks sont assez sereins, même si les déplacements restants à Oklahoma et à Orlando ne seront pas évidents, surtout sans Giannis Antetokounmpo qui est blessé.

Si l’on se fie aux probabilités, la troisième place devrait revenir aux Knicks. Garantis de ne pas passer par le Play-in, les Bockers sont déjà 3ème et ont une défaite de moins que les Cavaliers, leur concurrent le plus sérieux pour la médaille de bronze de l’Est. Cela dit, il faudra la mériter. Le calendrier des orange et bleu est plus compliqué que celui des Cavs, avec notamment un déplacement à Boston avant de recevoir les Bulls.

The work isn’t done 💪 pic.twitter.com/mpurIyHm7Z

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) April 11, 2024

Pour Cleveland, en revanche, une septième place peut encore se concrétiser si tout va mal pour eux. Actuels quatrièmes avec un match d’avance sur les cinquièmes et sixièmes de l’Est, Cleveland est l’équipe la mieux placée pour obtenir le dernier spot offrant un avantage du terrain au premier tour des Playoffs. L’équipe de l’Ohio conclut sa saison sur un match cadeau contre les Hornets. En revanche, leur match qui précède celui-ci sera lui bien moins cadeau. En guise de prochain adversaire, les Cavaliers affrontent les Pacers, à égalité avec le Magic à la sixième place de l’Est.

Indiana finit la saison sur la réception des Hawks, une victoire largement à la portée de l’équipe, qui signifierait au minimum une sixième place. S’ils devaient perdre le match de vendredi face à Indiana, les Cavaliers auraient alors un bilan identique aux Pacers donc, mais aussi au Magic si ces derniers l’emportent chez les Sixers le même jour.

Orlando, justement, devrait logiquement emboîter le pas à Cleveland, et rester à la cinquième place qu’ils occupent actuellement. Le Magic doit néanmoins faire avec le pire calendrier de toutes les équipes jouant le top 6, en dehors des Bucks, mieux placés. Justement, ils devront défaire les collègues de Damian Lillard lors de leur dernier match de la saison, à domicile, s’ils veulent se donner de bonnes perspectives en post-season. Mais avant cette échéance, les soldats de Mickey feront donc face aux Sixers, qui lorgnent sur leur cinquième place dans l’optique de démarrer les Playoffs sur une match-up abordable.

Les Sixers, comme les Cavs, ont un match quasi-offert pour boucler la saison, en accueillant les Nets dimanche. Avec un match de retard sur Orlando et Indiana, le plus probable est que Philly garde sa septième place et que les Pacers restent sixièmes, mais il va falloir se méfier de Joel et consorts.

six in a row for your sixers !!

pres. by @MoraviaHealth pic.twitter.com/ugBZmi2vwm

— Philadelphia 76ers (@sixers) April 10, 2024

Pour ce qui est du reste, Hawks et Bulls sont assurés de s’affronter au play-in, et la huitième place semble promise au Heat qui a perdu cette nuit et compte donc un match de retard sur les Sixers, qui restent sur une excellente dynamique de 6 victoires d’affilée. Miami a le calendrier le plus simple de tout l’Est : deux matchs contre les Raptors, du gâteau. Malheureusement, leur retard au classement les empêche de nourrir de grands espoirs pour une place en Playoffs sans passer par le play-in.

Moins sérieux que l’Ouest, l’Est est quand même un sacré champ de mines en cette fin de saison régulière. Alors, qui s’invitera dans le top 6 au dernier moment et qui devra passer par le purgatoire du Play-in, on va le savoir très vite, les prochaines soirées de matchs NBA sont absolument im-man-quables.