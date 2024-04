OJ Simpson : le jour où sa course poursuite a interrompu les Finales NBA 1994

Affaire marquante des années 90 aux États-Unis et même au-delà, l’histoire d’Orenthal James Simpson – superstar de football américain des années 70 – est liée à la NBA. En effet, poursuivi par la police sur une voie rapide à l’Est de Los Angeles et suivi en direct par un hélicoptère de télévision, l’homme avait interrompu les Finales NBA 1994 pour une édition spéciale.

Aux États-Unis, on ne rigole pas avec le sport. Quand un événement est diffusé en direct en antenne nationale, il faut une information majeure pour qu’une édition spéciale d’information prenne l’antenne. C’est pourtant arrivé, le 17 juin 1994, alors que Knicks et Rockets se disputent le titre NBA, diffusé nationalement sur NBC.

OJ Simpson est apparemment décédé ce jeudi.

Impossible d’oublier ce moment hors du temps, le 17 juin 1994 en pleines Finales NBA entre Knicks et Rockets, lorsque NBC doit split screen entre commenter le match et transmettre la course poursuite.pic.twitter.com/vba73CbmHx

En fin de deuxième quart-temps, et alors que la série est à 2-2 et que les deux équipes jouent un Game 5 très tendu en matière d’enjeu, l’équipe de commentateur annonce soudainement qu’elle doit rendre l’antenne pour une émission spéciale de NBC News. On atterrit sur une image d’autoroute avec un véhicule blanc fonçant à toute allure, poursuivi par de multiples voitures de police.

Ce qui fait l’importance de cette information ? Le conducteur en fuite est apparement OJ Simpson, superstar de football américain à la retraite. Accusé d’avoir assassiné son ex-épouse ainsi que son nouveau mari, il est finalement arrêté et son procès est suivi au-delà des frontières des États-Unis.

Acquitté en 1995 puis condamné à de lourds dommages et intérêts dans un second procès en 1997, OJ Simpson va progressivement sombrer, ruiné et détesté par les gens de son quartier – Brentwood, à Los Angeles – enchaînant les affaires avec la justice. Il est décédé hier d’un cancer, à l’âge de 76 ans.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

