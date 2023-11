Les Pistons : pire franchise NBA de ces 15 dernières années ? // Allez, café

Pour lancer une nuit de NBA en beauté, rien de tel qu’un petit Allez, café pour se mettre en appétit. Aujourd’hui, petit focus sur les Detroit Pistons, franchise mythique qui ne quitte plus les bas-fonds de la Ligue depuis de nombreuses années maintenant.

Dans le Allez, café de ce mercredi soir ? Prévenez vos voisins, appelez la police et préparez vos couvertures de survie. On part sur la démolition nette et complète des Detroit Pistons, qui proposent ni plus ni moins que le pire bilan NBA depuis 2010. Est-ce la pire franchise de toute la Ligue ? Comment en est-on arrivés là ? Et quel avenir se présente devant eux ? Par ici le replay.

Fans des Pistons, on vous attend dans les commentaires. Que faire pour améliorer les choses à Motor City ?