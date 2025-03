Énorme match cette nuit du côté d’Inglewood avec finalement les Clippers qui se payent le meilleur bilan de la NBA, les Cavaliers. Il aura fallu un immense Kawhi Leonard et un non moins immense Ivica Zubac pour l’emporter.

Pour la feuille de stats complète de ce match, c’est ici

Ambiance Playoffs cette nuit en Californie et on a eu le droit à un match de grande qualité entre deux très belles équipes. Désireux de relancer la machine après leur défaite face au Magic, les Cavs sont tombés sur un os à Inglewood, la faute à des Clippers qui ont rendu une magnifique copie.

La rencontre a débuté avec un rythme soutenu et deux équipes qui jouent à qui plante le plus. James Harden et Donovan Mitchell se répondent et on part sur un score digne d’un All-Star Game, la qualité en plus. Si Cleveland prend le meilleur départ, L.A. ne tarde pas à réagir. Bogdan Bogdanovic et Kawhi Leonard sonnent la charge et une pluie de 3-points remet les voiliers au contact. Le match est plaisant et offensif, les deux équipes se rendent coup pour coup.

Au retour des vestiaires, commence alors le show Kawhi Leonard. Le Klaw nous offre sa version vintage, il plante 15 points sur le seul troisième acte pour remettre les Clippers en tête. Outre le gros match du double champion NBA, L.A peut compter sur l’immense chantier d’Ivica Zubac dans la raquette. 28 points et 20 rebonds pour celui qui fêtait ses 28 ans en ce jour de match. Jarrett Allen, qui a morflé toute la soirée, risque de se souvenir de cette célébration.

Si les Clippers ont repris le lead en seconde mi-temps, c’est aussi grâce à une défense qui a bien step up, compliquant chaque action des Cavs. Donovan Mitchell a progressivement disparu des radars, Max Strus a été une belle surprise mais ce sont les leaders qui n’ont pas tenu la distance ce soir. Pour L.A. au contraire, ils ont bien tenu leur rang. On parlait de Zubac mais que d’émotions en voyant la performance vintage de Kawhi Leonard, auteur d’un match monstrueux (33 points, 7 rebonds, 4 passes, 4 interceptions) des deux côtés du terrain et encore auteur de très gros shoots dans le money time malgré un Evan Mobley collé à ses basques. Mention très bien aussi pour Bogdan Bogdanovic en sortie de banc, lui qui s’est offert un perfect au tir avec 20 points à 8/8, pour une victoire référence de L.A.

Alors certes, ils ne tireront pas toujours à 46% de loin, avec des matchs immenses de leurs tauliers, mais ces Clippers ont fait bien plaisir cette nuit, s’offrant le luxe de mettre un +13 au meilleur bilan de la Ligue. Avec un tel niveau, ils auront de bonnes chances d’aller chercher une place dans le Top 6 à l’Ouest. La victoire de cette nuit les garde à moins de deux matchs des Warriors, eux aussi vainqueurs cette nuit face aux Bucks.