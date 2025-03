Coup dur pour les Kings avec l’absence actée de Domantas Sabonis pour au moins 10 jours à cause d’une cheville douloureuse. Tout juste sorti de l’infirmerie, le Lituanien doit déjà y retourner..

Fin de saison délicate du côté de Sacramento. Encore loin d’être assurés de jouer le Play-in Tournament (les Suns n’ont que 3 matchs de retard), les Kings viennent d’enregistrer le forfait de Domantas Sabonis pour au moins 10 jours, selon Shams Charania d’ESPN. Le joueur s’était blessé hier lors de la victoire des siens face aux Grizzlies.

Sacramento Kings star Domantas Sabonis will miss at least 10 days with a right ankle sprain, sources tell ESPN. The NBA’s leading rebounder returned last week after sitting for six straight games, and will now miss additional time. Kings are 3-6 without Sabonis.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 19, 2025

C’est un nouveau problème de santé pour Domas, qui les enchaine pas mal en ce moment. Touché à l’ischio début mars, il avait déjà raté 6 matchs et il venait tout juste de revenir au sein des Kings. Le voilà qui est à nouveau éloigné pour 10 jours, ce qui pourrait lui faire manquer les 7 prochains matchs de Sacramento, à minima. Il faudra suivre de près les prochains résultats des Kings sans leur intérieur. Cette saison, Sacramento présente un bilan de 3 victoires pour 6 défaites sans son All-Star.

Source texte : ESPN