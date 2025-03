Abonné au bout du banc pour sa saison rookie, Baylor Scheierman s’est offert un match référence cette nuit avec les Celtics. Auteur de 20 points en seulement 16 minutes, le shooteur a pris chaud au bon moment pour sortir Boston d’une situation périlleuse face aux Nets.

Si on nous avait dit avant ce match que Baylor Scheierman avait une bonne tête de héros des Celtics ce soir, on aurait sans doute rigolé. L’ailier est abonné aux miettes cette saison à Boston. Seulement 18 matchs joués pour 144 minutes au total, une misère qui s’explique par la présence de joueurs calibrés sur les ailes du Massachussetts. Impossible pour Joe Mazzulla de trouver des minutes à son rookie.

Mais avec les forfaits de Jayson Tatum et Jaylen Brown, le coach des Celtics a pu offrir sa chance au rookie de 24 ans, et ce dernier l’a saisi à deux mains. Boston a longtemps été bousculé dans cette rencontre, avec notamment une adresse à 3-points bien faiblarde. Et avec les Jay Brothers sur la touche, moins facile de créer des brèches. Aussi, lorsque le reste de l’équipe shoote à 10/41, Joe Mazzulla est bien content de trouver un sniper sur son banc : Baylor Scheierman.

Il finit avec 20 points, 3 rebonds, 2 interceptions en 16 minutes, en shootant à 7/8 dont 6/7 à 3-points ! À titre de comparaison, il avait marqué 30 points en cumulé sur ses 18 premiers matchs.. On retiendra en particulier son buzzer beater en fin de 3ème quart-temps pour remettre Boston en tête puis ses 12 points dans le money time pour aider à repousser les assauts de Brooklyn. Sorti sous les applaudissements du TD Garden, le rookie s’est offert un match référence en carrière.

Baylor Scheierman SPLASHES the deep trey to end the third 💦 pic.twitter.com/rpSDyTWMDB

— NBA TV (@NBATV) March 19, 2025