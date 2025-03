Moussa Diabaté (Hornets) sorti sur blessure face aux Hawks

La tuile pour Moussa Diabaté ! Considéré comme l’une des rares satisfactions de la saison des Hornets, le Français s’est blessé cette nuit face aux Hawks. Obligé d’être soutenu par des membres du staff pour rentrer aux vestiaires, Diabaté a peut-être terminé sa saison…

Ce sont des images qu’on n’aime jamais voir. Un joueur qui doit rentrer aux vestiaires en grimaçant, avec l’assistance du staff médical. Pas de bol, cette nuit c’est tombé sur Moussa Diabaté. L’intérieur français des Hornets disputait le garbage time face aux Hawks lorsqu’il est mal retombé sur une attaque de cercle de son compatriote, Zaccharie Risacher.

Replay of the moment when Moussa Diabate injured his right leg. He appears to be grabbing his lower hamstring area. pic.twitter.com/25qxtaw0Ak

— r/CharlotteHornets on Reddit (@HornetsReddit) March 19, 2025

Mous’ s’est tenu immédiatement la jambe droite, sans qu’on sache vraiment quelle partie était touchée (genou ?), et il n’était pas capable de mettre tout son poids sur sa jambe au moment de sortir du terrain. Ça sent pas très bon pour la suite de la saison et on espère que le Français va éviter une blessure grave. Cette année, Moussa Diabaté tournait à 5,3 points et 6,5 rebonds de moyenne en 18 minutes. Profitant des absences de Mark Williams dans la peinture, il s’était fait une place au sein du roster de Charlotte, obtenant même un contrat standard sur plusieurs années. Malheureusement pour lui, il pourrait bien vivre cette fin de saison depuis la touche.