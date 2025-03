En janvier dernier Unrivaled était lancée. Une nouvelle ligue de basket 3×3 féminin, avec pour but principal d’offrir une solution financière aux joueuses WNBA pendant l’intersaison. Flash-forward deux mois plus tard et cette nuit, la première équipe championne a été couronnée… un champion plus qu’inattendu.

Elles étaient classées dernières des pronostics de présaison. Pourtant ce sont bien les joueuses de l’équipe Rose (Angel Reese, Chelsea Grey, Kahleah Cooper) qui décrochent le Saint-Graal en s’imposant contre Vinyl 62 à 54 dans une finale qui aura mis du temps à se décider et remportée malgré la blessure de l’intérieure star de l’effectif.

Un avantage de 2 points à l’entame du dernier quart grâce à un tir du milieu de terrain de Chelsea Gray, c’est à l’elam ending (score cible à atteindre pour remporter le match) que les deux équipes se sont départagées. Quelques mid-ranges et un and-one bien agressif de Brittney Sykes plus tard, c’était fait, Unrivaled avait trouvé son premier champion.

ROSE BC 🌹 WINS THE FIRST EVER UNRIVALED CHAMPIONSHIP 🏆🔥 pic.twitter.com/SAA2JJWGMN

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 18, 2025

Chelsea Gray remporte également le trophée de MVP des Playoffs. Elle qui avait inscrit 39 points lors des demi-finales contre Laces (le record de la ligue), s’est montrée bien plus maladroite en finale, n’inscrivant “que” 18 points à 7 sur 22 au tir.

Mais si un bon match s’évaluait seulement à la réussite au tir, ça se saurait. Très vite prise à deux dès le deuxième quart temps, la MVP des finales WNBA 2022 s’est muée en cheffe d’orchestre, terminant avec 8 passes décisives, le plus gros total du match.

Dime after dime from CG and Slim making big post moves 🌹

3rd Q live on TNT pic.twitter.com/VbblNZwgaz

— Unrivaled Basketball (@Unrivaledwbb) March 18, 2025

Une réussite pour elle, pour son équipe, mais aussi pour l’ensemble de la ligue. Le projet de Breanna Stewart et Napheesa Collier peut définitivement se targuer d’avoir réussi son entrée en matière. Dès les six premiers matchs, les audiences télé surpassaient déjà les moyennes réalisées par la NWSL (ligue féminine américaine de football).

On ajoute à ça un sacré engouement autour de la compétition sur les réseaux sociaux, une salle – certes assez restreinte – mais toujours rempli et qui met le feu. Voilà le cocktail d’une première édition réussie.

Source texte: ESPN SBJ , Bleacher Report