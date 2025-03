Jericho Sims opéré au pouce : panique à Milwaukee (non)

Dans la victoire 126 – 119 samedi face aux Pacers, les Bucks ont laissé un de leurs intérieurs : Jericho Sims. Opération du pouce en raison d’une entorse pour le pivot de Milwaukee, mais un retour prévu pile à temps pour les Playoffs.

Un petit obstacle inattendu dans le Wisconsin. Alors qu’il semblait réussir à jouer malgré une entorse au pouce et qu’il disait se sentir “bien”, comme en témoignent ses 12 minutes de jeu dans la nuit de dimanche à lundi contre OKC, Jericho Sims est finalement contraint à l’opération pour réparer un ligament déchiré dans ce même pouce. Son absence devrait durer un mois.

Injury Update: Jericho Sims underwent successful surgery this morning to repair a torn ligament on his right thumb. The surgery was performed by Dr. Michelle Carlson at the Hospital for Special Surgery in New York.

Sims injured his thumb in Saturday’s 126-119 win over Indiana.…

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 17, 2025



Léger coup d’arrêt pour le pivot américain qui semblait enfin se trouver un rôle dans le collectif des chevreuils. Récupéré à la deadline et ayant profité du fait que tonton Bobby Portis ait mal lu le règlement anti-dopage, Sims cumulait 2,4 points et 4,9 rebonds pour 15 minutes par match sous le maillot vert foncé.

Loin de produire des stats qui feraient pâlir les plus grands postes cinq de ce sport, l’ancien Knick savait faire sentir son impact, notamment par sa taille et son implication du côté défensif. Un profil qui manquera à Milwaukee en sortie de banc.

Alors qui pour step-up à sa place ? Aussi fort que l’on aimerait voir l’expérience sociale que serait Brook Lopez 44 minutes par match à 36 ans, ou mieux encore, Kyle Kuzma en cinq protecteur d’arceau, on se doute bien qu’il reviendra à Giánnis Antetokoúnmpo, de prendre cette responsabilité, sans doute plus pour le meilleur que pour le pire.

