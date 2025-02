Bobby Portis suspendu 25 matchs par la NBA !

Oh le coup dur pour Bobby Portis et les Bucks ! Le joueur a été suspendu 25 matchs par la NBA pour consommation de produits non autorisés par la ligue. Il s’agit de Tramadol, substance permettant de soulager les fortes douleurs. Selon son agent, Portis s’est trompé de produit… la tuile.

25 matchs de suspension, un tarif extrêmement sévère en NBA. Bobby Portis s’est fait pincer par la ligue pour consommation de Tramadol, puissant anti-douleur. 4e meilleur scoreur des Bucks cette saison, cette annonce est un coup dur pour l’équipe qui devra quasiment finir la régulière sans lui. Selon son agent – Mark Bartelstein – il s’agit d’abord d’une erreur de compréhension entre le joueur, un assistant du joueur et le médecin qui a prescrit le produit. Propos recueillis par ESPN.

“Bobby a pris non intentionnellement un produit anti-douleur nommé Tramadol, pensant qu’il utilisait en fait du Toradol. Le Toradol est un produit autorisé par la NBA qu’il a utilisé par le passé et que joueurs et équipes utilisent actuellement. Le Tramadol est en revanche interdit depuis l’été dernier. Le produit qu’il a consommé lui a été fourni par un assistant, muni d’une ordonnance valide. Il a fait une erreur en indiquant à Bobby qu’il s’agissait de Toradol. L’erreur vient du fait qu’il s’agit de produits très similaires dans leur nom et leur fonction.”

À l’aube de la dernière ligne droite de la saison régulière qui s’annonce décisive à l’Est comme à l’Ouest, perdre Bobby Portis pour une erreur aussi futile est un véritable cauchemar. D’autant plus car il faudra reprendre le rythme juste avant les Playoffs.

Point argent ? Suspension voulant dire retenue sur salaire, Portis va perdre la petite somme de 2,85 millions de dollars. Là aussi, ça fait mal.

