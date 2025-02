Giannis Antetokounmpo ne demandera “jamais” à partir des Bucks

Alors que c’est devenu presque une habitude pour les superstars de demander leurs transferts, Giannis Antetokounmpo a tenu à rassurer la fanbase des Milwaukee Bucks. Il ne se voit pas prendre sa direction en otage dans le futur !

Depuis le transfert de Luka Doncic, la lutte de pouvoirs entre les joueurs et les dirigeants NBA s’est relancée. La plus grande carte dont dispose les superstars actuellement est de pouvoir demander leurs transferts et ainsi forcer ou presque leurs General Manager à les envoyer ailleurs.

Une action que Giannis Antetokounmpo n’a jamais fait malgré les dernières saisons plus compliquées dans le Wisconsin. Et au vu de ses propos pour EuroHoops, ça ne devrait pas changer !

“La NBA est un business. Si je me fais transférer, je ferai mon boulot. Mais je pense que je n’enverrai jamais un texto pour demander à me faire échanger. Je ne suis pas ce genre de gars. Ils vont devoir me jeter dehors.”

La relation du Grec et des Bucks est exceptionnelle, et ce depuis bientôt 12 ans. L’ailier-fort s’est développé année après année jusqu’à devenir un des tous meilleurs joueurs du monde et ramener une bague à Milwaukee. La franchise a toujours cru en lui et a fait le maximum pour bien l’entourer en amenant notamment deux de ses frères dans l’effectif.

Un lien rare en NBA et qui ne se brise pas si facilement. En février, les Bucks ont transféré Khris Middleton, le fidèle lieutenant de Giannis Antetokounmpo et visiblement, ça n’a rien changé aux relations en interne. Le double MVP aurait même validé le trade.

S’il ne demande jamais son transfert, il n’est pas fou d’imaginer le Grec faire toute sa carrière dans le Wisconsin. À cette heure, son transfert est inenvisageable, mais après tout, on disait la même chose de Luka Doncic il y a quelques semaines …

Source texte : EuroHoops