Un Final Four en terrain neutre à Las Vegas… du moins sur le papier. Victor Wembanyama a décidé de faire les choses à sa manière et débarque avec sa tribu. Les Spurs vont pouvoir compter sur les Jackals, leur kop façon « ultras », attendus en nombre dans les tribunes pour pousser San Antonio face aux Knicks et tenter de transformer la T-Mobile Arena en mini Frost Bank Center.

Environ 50 « Jackals » seront présents mardi pour pousser les Spurs contre les Knicks, après une vingtaine déjà repérée lors de la demi-finale gagnée face au Thunder. C’est la suite logique d’un projet lancé et assumé par Wembanyama, qui veut importer ce qu’il connaît par cœur en Europe : un groupe organisé, bruyant, coordonné, qui ne vient pas « voir un match » mais le vivre comme un derby.

Les Spurs Jackals, le groupe d’Ultras créé par Victor Wembanyama, sera à Las Vegas ce mardi pour supporter San Antonio face aux New York Knicks.

Geste très classe du Français et de la franchise texane qui ont offert les vols et les hôtels aux supporters ! 🙌 https://t.co/vamut4Nqk2

Les Jackals, c’est justement ça : une section à part, avec ses chants, ses rituels, ses codes. Et ce n’est pas juste « être motivé » deux minutes sur la kiss cam. Officiellement, les membres doivent notamment assister à au moins 75% des matchs à domicile (et participer à l’ambiance). L’idée, c’est de fabriquer une vraie identité de tribune, pas un bruit de fond. Et au passage, de donner aux Spurs un truc qu’ils n’avaient pas forcément ces dernières années : une salle qui étouffe l’adversaire quand le match se joue sur trois possessions.

« The impact they have is already great, but what they can become in the future is just amazing. » 🙌

Wemby on the Spurs’ high-energy fan section, the Jackals, and how they’ve been SHOWING UP this season! pic.twitter.com/3RfAesJgBE

Le twist, c’est le « comment » ils arrivent à Vegas. Wembanyama et Spurs Sports & Entertainment auraient acheté les vols et les hôtels pour permettre à des Jackals de faire le déplacement sur la finale. Si ça se confirme, c’est un move rare : pas juste « venez si vous pouvez », mais « on vous veut là, ensemble, au même endroit, pour faire du bruit ». Et dans une NBA Cup qui se joue sur un match sec, dans une salle neutre, l’ambiance peut vite devenir un détail… qui n’en est pas un.

Rendez-vous mardi soir à 2h30 pour la finale et au milieu des néons de Vegas, avec un coin de tribune qui chante comme si le Frost Bank Center avait pris l’avion.