En plus d’avoir retourné le Thunder samedi soir, Victor Wembanyama n’a pas hésité à chambrer Oklahoma City pendant la rencontre, entre flex, mots doux envoyés à Alex Caruso et célébration devant Chet Holmgren. Pas de doute, Wemby kiffe le trashtalking.

Trashtalker, c’est tout un art. Et pour nous, c’est même une religion. Alors quand Victor Wembanyama s’y met en pleine demi-finale de NBA Cup contre Oklahoma City, ou après un énorme dunk sur la tête de Draymond Green, vous imaginez bien qu’on est aux anges.

En marge de la finale de NBA Cup Spurs – Knicks ce soir, Wemby s’est justement exprimé sur la notion de « parler-poubelle », et pourquoi il aime activer ses talents de trashtalker (via conférence de presse à Las Vegas).

« C’est une question très philosophique. Le trashtalk, pour moi, peut servir à deux choses : soit perturber l’adversaire, soit donner plus d’énergie à toi-même et à ton équipe. Certains moments sur le terrain font partie du flow du match, et tu n’as pas envie de les contrôler. […] Donc autant ne pas avoir de filtre, tant que c’est naturel et pas forcé. »

Ne pas avoir de filtre, sans pour autant en faire trop et prendre une faute technique, c’est la philosophie du trashtalk chez Wemby, qu’on valide à 100%.

Petit florilège de Victor en mode chambreur face au Thunder samedi soir :

How do you say “can’t nobody fuck with me” in French?

Because that’s exactly what Wemby was thinking here https://t.co/Qz3RqBxv01 pic.twitter.com/Vy3TjnLRe6

— Point Made Basketball (@pointmadebball) December 14, 2025

Victor Wembanyama to Alex Caruso after scoring over him

“Little boy” pic.twitter.com/6akKsPdAbP

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) December 14, 2025

Wemby flexing on Cason Wallace and staring him down after a foul 😭💀pic.twitter.com/T1yqLy9fOD

— Hater Report (@HaterReport_) December 14, 2025

La réaction de Wembanyama sur le lancer-franc manqué de Chet Holmgren 😂😂 pic.twitter.com/5RfadiYfzE

— Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 14, 2025

💯💯 pic.twitter.com/AsDlESW110

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 16, 2025

