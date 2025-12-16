Une potentielle rivalité Spurs – Thunder ? Victor Wembanyama donne son avis

En battant le Thunder samedi soir en demi-finale de la NBA Cup, les Spurs ont boosté les discussions autour d’une potentielle rivalité entre Oklahoma City et San Antonio. Victor Wembanyama a donné son avis sur le sujet.

Et si les Spurs représentaient le plus grand rival du Thunder dans les années à venir ?

C’est une question qui est pas mal revenue depuis la magnifique victoire de San Antonio samedi. La présence de Wemby, le niveau de De’Aaron Fox, un noyau de jeunes joueurs hyper prometteurs, la profondeur et la cohésion du groupe… voilà autant d’arguments qui expliquent pourquoi la question est légitime.

Pour Victor Wembanyama, c’est un signe de respect que d’être considéré comme un rival potentiel de la meilleure équipe NBA, mais il reste du chemin à parcourir (via Andrew Schlecht).

« Je pense que nous n’en sommes pas encore tout à fait là, mais c’est bon signe que les gens voient que c’est possible, car ce n’est pas comme si on était deuxièmes du classement actuellement. Personne ne peut prétendre rivaliser avec eux aujourd’hui, ils sont dans une catégorie à part. Mais à l’avenir, si on atteint ce niveau, ce serait formidable d’avoir une rivalité. Cela voudrait dire qu’on est en position de gagner des titres. »

Si les Nuggets de Nikola Jokic, voire les Rockets d’Alperen Sengun et Kevin Durant, sont souvent considérés comme les plus grands concurrents du Thunder à l’Ouest cette saison, les Spurs de Victor Wembanyama ont prouvé sur la scène de Las Vegas qu’ils pouvaient prétendre à un statut similaire. Peut-être pas cette année, mais lors des saisons à venir avec l’ascension de Wemby, Stephon Castle, Dylan Harper et Cie.

Avec ce trio qui ne dépasse pas les 21 ans, et malgré les absences de Castle, Harper et Victor, les Spurs ont remporté 18 matchs sur 25 cette saison, bilan synonyme de Top 4 à l’Ouest.

