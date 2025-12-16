De retour après un mois d’absence samedi, Victor Wembanyama a commencé sur le banc face au Thunder lors de la demi-finale de la NBA Cup. Sera-t-il titulaire ce soir contre les Knicks ?

La question a logiquement été posée au coach Mitch Johnson il y a quelques heures, lors de sa conférence de presse à Las Vegas. Et pour l’instant, aucune décision n’est prise (via Tom Orsborn).

« C’est une bonne question. Victor et moi allons continuer à en discuter. Et c’est difficile. Il veut jouer, il veut commencer (le match). Il veut finir… Et c’est difficile. Nous devons encore réfléchir à ce qui est le mieux pour l’équipe. »

Une décision qui sera prise en commun donc. Mais comme vous pouvez l’imaginer, si ça ne tenait qu’à Victor, il serait dans le cinq au moment de l’entre-deux.

« Ce sera un mélange de plusieurs opinions, mais je suis prêt. »

Pour rappel, Victor Wembanyama n’a pas joué le premier quart-temps samedi face au Thunder, lui qui revenait d’une blessure au mollet et d’un mois d’absence. Il est entré en jeu au début du second et a joué 21 minutes au total, suffisant pour retourner la meilleure équipe de la Ligue et qualifier les Spurs en finale de la NBA Cup.

Avec un peu plus de rythme désormais, que peut-il nous réserver face aux Knicks ?

