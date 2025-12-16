Résumé de la nuit en NBA : Cade Cunningham, clutch face aux Celtics
Le 16 déc. 2025 à 08:15 par Robin Wolff
Cinq matchs ont eu lieu cette nuit en NBA. Cooper Flagg est entré dans l’histoire, Nikola Jokic et Alperen Sengun se sont livrés une énorme bataille et Cade Cunningham a terminé les Boston Celtics dans le money-time.
Les résultats de la nuit en NBA :
- Celtics – Pistons : 105-112 (stats)
- Heat – Raptors : 96-106 (stats)
- Jazz – Mavs : 140-133 (stats)
- Nuggets – Rockets : 128-125 (stats)
- Clippers – Grizzlies : 103-121 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- La rencontre entre Celtics et Pistons a été accrochée, mais dans le money-time, Cade Cunningham a fait la différence. Le meneur de jeu de Detroit termine avec 32 points et 10 passes décisives à 11/21 au tir.
- Les Raptors sont plus réguliers que le Heat cette saison. Cela s’est ressenti cette nuit avec cette belle victoire à l’extérieur. 28 points pour Brandon Ingram, encore une fois l’homme fort de Toronto.
- Belle victoire du Jazz en prolongations grâce, notamment, au record de points en carrière de Keyonte George (37). Mais ce qui restera de la rencontre, ce sont les 42 points de Cooper Flagg, record all-time pour un joueur de 18 ans en NBA !
- Les Nuggets se sont imposés en prolongations face aux Rockets. Nikola Jokic et Alperen Sengun ont réussi un triple-double à plus de 30 points chacun…
- Victoire facile des Grizzlies à Los Angeles derrière les 31 points de Jaren Jackson Jr. La crise continue pour les Clippers.
Le highlight de la nuit :
Javonte Green est l’un des dunkeurs les plus sous-estimés de NBA !
Pièce à conviction numéro 467 :pic.twitter.com/Cxb4MqWSX6
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 16, 2025
Les Français de la nuit :
- Nicolas Batum n’a pas joué face aux Memphis Grizzlies et de ce fait, il n’y avait aucun joueur tricolore sur les parquets NBA cette nuit.
Le programme NBA de ce soir :
- 2h30 : Knicks – Spurs (finale de la NBA Cup)