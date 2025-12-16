Résumé de la nuit en NBA : Cade Cunningham, clutch face aux Celtics

Cinq matchs ont eu lieu cette nuit en NBA. Cooper Flagg est entré dans l’histoire, Nikola Jokic et Alperen Sengun se sont livrés une énorme bataille et Cade Cunningham a terminé les Boston Celtics dans le money-time.

Les résultats de la nuit en NBA :

Celtics – Pistons : 105-112 (stats)

: 105-112 (stats) Heat – Raptors : 96-106 (stats)

: 96-106 (stats) Jazz – Mavs : 140-133 (stats)

– Mavs : 140-133 (stats) Nuggets – Rockets : 128-125 (stats)

– Rockets : 128-125 (stats) Clippers – Grizzlies : 103-121 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Javonte Green est l’un des dunkeurs les plus sous-estimés de NBA !

Pièce à conviction numéro 467 :pic.twitter.com/Cxb4MqWSX6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 16, 2025

Les Français de la nuit :

Nicolas Batum n’a pas joué face aux Memphis Grizzlies et de ce fait, il n’y avait aucun joueur tricolore sur les parquets NBA cette nuit.

Les classements NBA :

JUSTE ICI !