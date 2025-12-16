Nikola Jokic domine Alperen Sengun dans un duel de triple-doubles !

Les Denver Nuggets se sont imposés en prolongations face aux Houston Rockets (128-125). La rencontre a été très disputée et intense, mais au final, ce sont les coéquipiers de Nikola Jokic, auteur d’un triple-double, qui repartent avec le sourire !

Voilà déjà quelques saisons que les duels entre Nikola Jokic et Alperen Sengun ne déçoivent que rarement. Cette nuit encore, les deux pivots se sont livrés une bataille phénoménale et comme souvent, c’est le Serbe qui s’est imposé.

Le triple MVP a été exceptionnel de régularité tout au long de la rencontre et termine avec la meilleure ligne statistique : 39 points, 15 rebonds et 10 passes décisives. Il a été magnifiquement épaulé par son lieutenant de toujours, Jamal Murray, auteur de 35 unités.

Two of the league's best passers went head-to-head tonight

Joker: 39 PTS, 15 REB, 10 AST

Alpi: 33 PTS, 10 REB, 10 AST

Denver secured the victory, winning their 5th straight!

Pourtant, Alperen Sengun aurait pu (voire dû) offrir la victoire aux siens. Le Turc a également réussi un triple-double avec 33 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, mais surtout, il a offert l’avantage à son équipe à moins de 3 secondes de la fin de la rencontre.

CLUTCH ALPI BUCKET.

ROCKETS UP 1 WITH 2.3 LEFT ON PEACOCK.

TAP TO WATCH THE ENDING: https://t.co/1satrYPmsa https://t.co/lh49w6xwjB pic.twitter.com/7fAQJYymqy

Malheureusement, dans la foulée, une faute technique extrêmement légère d’Amen Thompson sur Tim Hardaway Jr a été sifflée, ce qui a permis aux joueurs de David Adelman d’égaliser avant de dominer les prolongations.

Les Rockets peuvent repartir frustrer de la Ball Arena, mais certainement pas les spectateurs qui se sont régalés devant deux des joueurs les plus spectaculaires de NBA.