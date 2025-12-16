Cooper Flagg est devenu cette nuit le premier joueur de 18 ans à passer la barre des 40 points dans un match NBA. Le record appartenait précédemment à LeBron James qui en avait marqué 37 lors de sa saison rookie.

Les Dallas Mavericks se sont inclinés en prolongations dans l’Utah, du fait, notamment des 37 points de Keyonte George (record en carrière) et des 33 points et 16 rebonds de Lauri Markkanen. Pourtant, les fans de la franchise texane pourraient bien garder un bon souvenir de la soirée.

Car en ce lundi 15 décembre 2025, c’est officiel : les Mavs ont sélectionné un joueur différent lors de la dernière Draft. Cooper Flagg a réalisé son premier grand fait d’armes en NBA avec 42 points, 7 rebonds et 6 passes décisives face au Jazz.

Cooper Flagg est devenu, cette nuit, le PREMIER joueur de 18 ans à marquer + de 40 points en NBA :

🔹42 points (13/27 au tir)

🔹7 rebonds

🔹6 passes

🔹15/20 aux lancers

Les Mavs se sont inclinés dans l'Utah, mais ont vécu le 1er grand moment de leur pépite en NBA ! 💎

Les Highlights des 42 POINTS de Cooper Flagg face au Jazz ! 🤩

Il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à passer la barre des 40 points dans la Grande Ligue. Une prouesse réalisée dans le temps réglementaire puisqu’il n’a marqué « que » 2 points en prolongations. Ce n’est pas tous les joueurs qu’une pépite bat un record de LeBron James.

Most points in an NBA game before age 19:

42: Cooper Flagg, 18 years, 359 days

37: LeBron James, 18 years, 348 days

36: James, 18 years, 354 days

35: Flagg, 18 years, 343 days

34: James, 18 years, 360 days

Kon Knueppel est sans doute le rookie le plus régulier depuis le début de saison en NBA, mais Cooper Flagg se replace dans la course au Rookie de l’Année. Il a prouvé, cette nuit encore, qu’il avait peut-être le plafond le plus haut de sa cuvée.