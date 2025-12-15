Cinq matchs sont au programme cette nuit en NBA. Les Celtics ouvrent le bal en recevant Detroit pour un choc de la conférence Est, en fin de soirée Kevin Durant retrouve Nikola Jokic dans un duel pour la 2e place à l’Ouest.

Le programme de la nuit :

1h : Celtics – Pistons

1h30 : Heat – Raptors

3h : Jazz – Mavericks

3h30 : Nuggets – Rockets

4h30 : Clippers – Grizzlies

Le match à ne pas rater : Nuggets – Rockets

Un match pour une deuxième place à l’Ouest ça ne se manque pas. D’un côté Nikola Jokic et ses Nuggets qui restent sur 4 victoires consécutives, de l’autre Kevin Durant et les Rockets sont sur une dynamique positives (7 victoires sur les dix derniers matchs).

Les deux équipes s’étaient déjà affrontées il y a trois semaines et les Nuggets avaient remporté la rencontre 112-109 avec un duo Nikola Jokic (34 points, 10 rebonds, 9 passes, 2 interceptions et 2 contres) et Jamal Murray (26 points et 10 passes) en forme. En face Red Sheppard (27 points) et Jabari Smith Jr. (21 points et 11 rebonds) ont tenu la baraque mais ce fut insuffisant pour l’emporter.

Deuxième manche cette nuit à 3h30 !

Le reste du programme :

Les Celtics peuvent-ils faire tomber les Pistons?

Miami ou Toronto, qui va enchaîner une 5e défaite consécutive?

Cooper Flagg affronte Ace Bailey

Ja Morant et les Grizzlies peuvent enfoncer un peu plus les Clippers

Les Français en lice :

Nicolas Batum affrontera (s’il est en tenue) les Grizzlies

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici