Mi-décembre, la NBA bascule dans son mode préféré : celui où les coups de fil reprennent et deviennent concrets. Ce week-end, pas besoin de ressortir les superstars déjà vues et revues : l’info chaude est dans les dossiers “charnière”, ces joueurs qui peuvent faire basculer une rotation (ou un vestiaire) avant le 5 février 2026. Les Pelicans qui affichent des tarifs dissuasifs, Sacramento qui écoute, Minnesota qui renifle… on fait le point sur les rumeurs du week-end.

Trey Murphy III (Pelicans)

Les Warriors gardent un œil attentif sur l’ailier des Pelicans et logiquement le nom de Kuminga revient dans les constructions mentales. Sauf que New Orleans joue la dissuasion : prix très haut, façon « arrêtez d’appeler si vous n’avez pas un vrai package ».

Herb Jones (Pelicans)

Même logique que Trey Murphy III : Herb Jones intéresse du monde mais pas facile de l’obtenir. Les Lakers ont notamment appelé, juste pour se prendre un stop. Jones fait partie des meilleurs défenseurs extérieurs en NBA, et son contrat (67,5 millions sur 3 ans) le rend précieux pour n’importe quel contender. New Orleans n’a aucune urgence à brader.

Coby White (Bulls)

Minnesota a montré de l’intérêt, mais le piège est évident : White est en fin de contrat et son statut de futur agent libre non restreint crée un scénario « location », donc une valeur de trade qui se discute à la baisse. Selon certaines sources, l’intérêt est légitime mais difficilement réalisable à l’heure actuelle.

Domantas Sabonis (Kings)

Les Kings sont prêts à faire bouger la majorité du roster, et Sabonis fait partie des noms que les rivaux surveillent. Washington, Phoenix et Chicago pourraient être intéressés, mais il y a des chances que Domas – actuellement blessé et possédant un gros contrat – reste à Sacramento après la deadline.

Zach LaVine (Kings)

Même paquet que Sabonis : LaVine est explicitement cité parmi les joueurs surveillés par les équipes adverses (notamment Milwaukee) si Sacramento fait une braderie. On parle d’un gros scoreur qui peut apporter un coup de boost offensif. Problème : sa player option à 49 millions de dollars pour la saison prochaine refroidit beaucoup de monde.

Keon Ellis (Kings)

Le dossier est intéressant parce que c’est typiquement le profil que tout le monde veut sans le payer au prix fort : un guard/ailier défensif utile. Il ressort aussi dans la liste de l’insider Shams Charania (ESPN) comme nom à surveiller.

Cam Thomas (Nets)

Shams (ESPN) explique que Brooklyn pourrait travailler avec son camp pour un éventuel trade, dans un contexte où il joue l’année sur la qualifying offer et sera agent libre non restreint ensuite. Ajoutez à ça la flexibilité salariale des Nets, et vous obtenez un candidat naturel aux discussions.

Pas de rumeur directe mais autres dossiers à surveiller :

La situation de LaMelo Ball aux Hornets, qui avait déclaré être ouvert à un transfert.

Ja Morant et les Grizzlies. Le meneur avait notamment été mentionné du côte des Wolves ou plus récemment… du Heat.

En chute libre, les Clippers pourraient-ils casser leur effectif ?

Malgré les rumeurs de départ entourant Giannis et les mauvais résultats actuels, les Bucks veulent renforcer leur effectif avant la deadline pour convaincre Antetokounmpo de rester.

Today is the unofficial start to NBA trade season, so here is what I’m hearing about how the Bucks have positioned themselves in the lead-up to Dec. 15.

At @TheAthletic: https://t.co/xHUULPLegs

— Eric Nehm (@eric_nehm) December 15, 2025

Pour aller plus loin :

Sources texte : Hoops rumors, Marc Stein, ESPN, The Athletic