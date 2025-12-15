TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
La liste des joueurs NBA qui deviennent transférables à partir du 15 décembre

Le 15 déc. 2025 à 16:18 par Hisham Grégoire

Julius Randle Wolves 11 mai 2025
Comme chaque année, le 15 décembre fait sauter le cadenas et transforme les rumeurs en vraies options. À partir d’aujourd’hui, la grande majorité des free agents signés cet été deviennent échangeables : 79 joueurs NBA débarquent d’un coup sur le marché, de quoi élargir les pistes, gonfler les packages et relancer la trade machine avant la deadline. Voici la liste complète, franchise par franchise.

Atlanta Hawks

  • Nickeil Alexander-Walker
  • N’Faly Dante**
  • Luke Kennard

Boston Celtics

  • Chris Boucher
  • Luka Garza
  • Josh Minott

Brooklyn Nets

  • Cam Thomas*
  • Day’Ron Sharpe
  • Ziaire Williams

Charlotte Hornets

  • Mason Plumlee

Chicago Bulls

  • Tre Jones

Cleveland Cavaliers

  • Larry Nance Jr.

Dallas Mavericks

  • Dante Exum
  • Kyrie Irving
  • D’Angelo Russell

Denver Nuggets

  • Bruce Brown
  • Tim Hardaway Jr.

Detroit Pistons

  • Javonte Green
  • Caris LeVert
  • Duncan Robinson

Golden State Warriors

  • Aucun

Houston Rockets

  • Clint Capela
  • Dorian Finney-Smith
  • Jeff Green
  • Aaron Holiday*
  • Josh Okogie
  • Jae’Sean Tate*
  • Fred VanVleet*

Indiana Pacers

  • Aucun

Los Angeles Clippers

  • Nicolas Batum*
  • Bradley Beal
  • James Harden*
  • Brook Lopez
  • Chris Paul

Los Angeles Lakers

  • Deandre Ayton
  • Jaxson Hayes
  • Jake LaRavia
  • Marcus Smart

Memphis Grizzlies

  • Ty Jerome
  • Jock Landale
  • Cam Spencer

Miami Heat

  • Dru Smith

Milwaukee Bucks

  • Thanasis Antetokounmpo*
  • Cole Anthony
  • Amir Coffey*
  • Gary Harris
  • Kevin Porter Jr.
  • Bobby Portis
  • Taurean Prince
  • Jericho Sims
  • Gary Trent Jr.
  • Myles Turner

Minnesota Timberwolves

  • Bones Hyland**
  • Joe Ingles*
  • Julius Randle

New Orleans Pelicans

  • Kevon Looney

New York Knicks

  • Jordan Clarkson
  • Landry Shamet* **
  • Guerschon Yabusele

Oklahoma City Thunder

  • Ajay Mitchell

Orlando Magic

  • Tyrus Jones
  • Moritz Wagner*

Philadelphia 76ers

  • Justin Edwards
  • Eric Gordon
  • Kyle Lowry*
  • Trendon Watford

Phoenix Suns

  • Collin Gillespie*
  • Nigel Hayes-Davis

Portland Trail Blazers

  • Damian Lillard*
  • Blake Wesley

Sacramento Kings

  • Drew Eubanks
  • Doug McDermott
  • Dennis Schröder

San Antonio Spurs

  • Bismack Biyombo**
  • Luke Kornet
  • Jordan McLaughlin
  • Lindy Waters III**

Toronto Raptors

  • Sandro Mamukelashvili
  • Garrett Temple

Utah Jazz

  • Aucun

Washington Wizards

  • Marvin Bagley III
  • Anthony Gill

*Joueurs ayant un droit de veto sur un transfert (contrat d’un an avec Bird Rights).

**Joueurs ayant un contrat non garanti

Avec 79 joueurs qui débarquent officiellement sur le marché, les possibilités de trade prennent un coup d’accélérateur immédiat : plus de contrats matchables, plus d’idées de packages, et forcément… plus de rumeurs qui s’emballent. Maintenant, tout le monde a une date en tête : la trade deadline du 5 février 2026.

