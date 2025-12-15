Comme chaque année, le 15 décembre fait sauter le cadenas et transforme les rumeurs en vraies options. À partir d’aujourd’hui, la grande majorité des free agents signés cet été deviennent échangeables : 79 joueurs NBA débarquent d’un coup sur le marché, de quoi élargir les pistes, gonfler les packages et relancer la trade machine avant la deadline. Voici la liste complète, franchise par franchise.

Atlanta Hawks

Nickeil Alexander-Walker

N’Faly Dante**

Luke Kennard

Boston Celtics

Chris Boucher

Luka Garza

Josh Minott

Brooklyn Nets

Cam Thomas*

Day’Ron Sharpe

Ziaire Williams

Charlotte Hornets

Mason Plumlee

Chicago Bulls

Tre Jones

Cleveland Cavaliers

Larry Nance Jr.

Dallas Mavericks

Dante Exum

Kyrie Irving

D’Angelo Russell

Denver Nuggets

Bruce Brown

Tim Hardaway Jr.

Detroit Pistons

Javonte Green

Caris LeVert

Duncan Robinson

Golden State Warriors

Aucun

Houston Rockets

Clint Capela

Dorian Finney-Smith

Jeff Green

Aaron Holiday*

Josh Okogie

Jae’Sean Tate*

Fred VanVleet*

Indiana Pacers

Aucun

Los Angeles Clippers

Nicolas Batum*

Bradley Beal

James Harden*

Brook Lopez

Chris Paul

Los Angeles Lakers

Deandre Ayton

Jaxson Hayes

Jake LaRavia

Marcus Smart

Memphis Grizzlies

Ty Jerome

Jock Landale

Cam Spencer

Miami Heat

Dru Smith

Milwaukee Bucks

Thanasis Antetokounmpo*

Cole Anthony

Amir Coffey*

Gary Harris

Kevin Porter Jr.

Bobby Portis

Taurean Prince

Jericho Sims

Gary Trent Jr.

Myles Turner

Minnesota Timberwolves

Bones Hyland**

Joe Ingles*

Julius Randle

New Orleans Pelicans

Kevon Looney

New York Knicks

Jordan Clarkson

Landry Shamet* **

Guerschon Yabusele

Oklahoma City Thunder

Ajay Mitchell

Orlando Magic

Tyrus Jones

Moritz Wagner*

Philadelphia 76ers

Justin Edwards

Eric Gordon

Kyle Lowry*

Trendon Watford

Phoenix Suns

Collin Gillespie*

Nigel Hayes-Davis

Portland Trail Blazers

Damian Lillard*

Blake Wesley

Sacramento Kings

Drew Eubanks

Doug McDermott

Dennis Schröder

San Antonio Spurs

Bismack Biyombo**

Luke Kornet

Jordan McLaughlin

Lindy Waters III**

Toronto Raptors

Sandro Mamukelashvili

Garrett Temple

Utah Jazz

Aucun

Washington Wizards

Marvin Bagley III

Anthony Gill

*Joueurs ayant un droit de veto sur un transfert (contrat d’un an avec Bird Rights).

**Joueurs ayant un contrat non garanti

Avec 79 joueurs qui débarquent officiellement sur le marché, les possibilités de trade prennent un coup d’accélérateur immédiat : plus de contrats matchables, plus d’idées de packages, et forcément… plus de rumeurs qui s’emballent. Maintenant, tout le monde a une date en tête : la trade deadline du 5 février 2026.

