La liste des joueurs NBA qui deviennent transférables à partir du 15 décembre
Le 15 déc. 2025 à 16:18 par Hisham Grégoire
Comme chaque année, le 15 décembre fait sauter le cadenas et transforme les rumeurs en vraies options. À partir d’aujourd’hui, la grande majorité des free agents signés cet été deviennent échangeables : 79 joueurs NBA débarquent d’un coup sur le marché, de quoi élargir les pistes, gonfler les packages et relancer la trade machine avant la deadline. Voici la liste complète, franchise par franchise.
Atlanta Hawks
- Nickeil Alexander-Walker
- N’Faly Dante**
- Luke Kennard
Boston Celtics
- Chris Boucher
- Luka Garza
- Josh Minott
Brooklyn Nets
- Cam Thomas*
- Day’Ron Sharpe
- Ziaire Williams
Charlotte Hornets
- Mason Plumlee
Chicago Bulls
- Tre Jones
Cleveland Cavaliers
- Larry Nance Jr.
Dallas Mavericks
- Dante Exum
- Kyrie Irving
- D’Angelo Russell
Denver Nuggets
- Bruce Brown
- Tim Hardaway Jr.
Detroit Pistons
- Javonte Green
- Caris LeVert
- Duncan Robinson
Golden State Warriors
- Aucun
Houston Rockets
- Clint Capela
- Dorian Finney-Smith
- Jeff Green
- Aaron Holiday*
- Josh Okogie
- Jae’Sean Tate*
- Fred VanVleet*
Indiana Pacers
- Aucun
Los Angeles Clippers
- Nicolas Batum*
- Bradley Beal
- James Harden*
- Brook Lopez
- Chris Paul
Los Angeles Lakers
- Deandre Ayton
- Jaxson Hayes
- Jake LaRavia
- Marcus Smart
Memphis Grizzlies
- Ty Jerome
- Jock Landale
- Cam Spencer
Miami Heat
- Dru Smith
Milwaukee Bucks
- Thanasis Antetokounmpo*
- Cole Anthony
- Amir Coffey*
- Gary Harris
- Kevin Porter Jr.
- Bobby Portis
- Taurean Prince
- Jericho Sims
- Gary Trent Jr.
- Myles Turner
Minnesota Timberwolves
- Bones Hyland**
- Joe Ingles*
- Julius Randle
New Orleans Pelicans
- Kevon Looney
New York Knicks
- Jordan Clarkson
- Landry Shamet* **
- Guerschon Yabusele
Oklahoma City Thunder
- Ajay Mitchell
Orlando Magic
- Tyrus Jones
- Moritz Wagner*
Philadelphia 76ers
- Justin Edwards
- Eric Gordon
- Kyle Lowry*
- Trendon Watford
Phoenix Suns
- Collin Gillespie*
- Nigel Hayes-Davis
Portland Trail Blazers
- Damian Lillard*
- Blake Wesley
Sacramento Kings
- Drew Eubanks
- Doug McDermott
- Dennis Schröder
San Antonio Spurs
- Bismack Biyombo**
- Luke Kornet
- Jordan McLaughlin
- Lindy Waters III**
Toronto Raptors
- Sandro Mamukelashvili
- Garrett Temple
Utah Jazz
- Aucun
Washington Wizards
- Marvin Bagley III
- Anthony Gill
*Joueurs ayant un droit de veto sur un transfert (contrat d’un an avec Bird Rights).
**Joueurs ayant un contrat non garanti
Avec 79 joueurs qui débarquent officiellement sur le marché, les possibilités de trade prennent un coup d’accélérateur immédiat : plus de contrats matchables, plus d’idées de packages, et forcément… plus de rumeurs qui s’emballent. Maintenant, tout le monde a une date en tête : la trade deadline du 5 février 2026.
