Une semaine forcément marquée par un événement majeur : le retour aux affaires de Victor Wembanyama et une demi-finale de NBA Cup illuminée malgré une restriction de minutes. Autour de lui, les dynamiques ont été contrastées : Gobert toujours impérial, quelques jeunes qui confirment ou profitent des opportunités, d’autres freinés par les blessures ou les rotations serrées. Entre reprise, confirmations et temps morts forcés, tour d’horizon complet de la semaine de nos Français en NBA.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Victor Wembanyama a fait son retour sur les parquets cette semaine après un mois d’absence, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il avait l’air en forme. Il a illuminé la demi-finale de NBA Cup samedi soir, le tout en restriction de minutes. On le répète, vivement le printemps.

Les highlights du match de retour de Victor Wembanyama (22 points, 9 rebonds et 2 contres en 21 minutes) pic.twitter.com/A48Z65Qz24

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 14, 2025

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 25,8 points à 50,4% dont 35,6% du parking, 84,4% aux lancers, 12,6 rebonds, 3,8 passes, 1,1 steal et 3,5 contres en 33,6 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Touché aux adducteurs, Alex Sarr n’a pas joué cette semaine.

Wizards vs Cavaliers : DNP

Wizards @ Pacers : DNP

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 19,1 points à 51,5% au tir dont 34,6% du parking, 63,9% aux lancers, 8,6 rebonds, 3,3 passes, 0,8 steal et 2 contres en 29,7 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Rudy Gobert a encore livré une semaine solide, avec une efficacité impressionnante près du cercle et une présence constante au rebond. Ultra-propre à la finition, il a dominé la peinture dès qu’il était servi, notamment à Golden State. Même lors des matchs plus courts, son impact reste immédiat : contrôle du rebond, dissuasion défensive et lectures justes dans la circulation de balle.

Seul bémol, une adresse aux lancers parfois capricieuse, mais qui n’entame en rien son rôle central. Gobert continue de sécuriser l’arrière-garde des Wolves et d’imposer sa présence dans la raquette semaines après semaines.

Rudy Gobert was a game changer tonight! 💪

24 POINTS

14 REB

11-13 FG pic.twitter.com/R5UORHCIEK

— The Daily Wolves (@TheDailyWolves) December 13, 2025

Pour info, Rudy Gobert a quitté prématurément ses copains lors du match d’hier face aux Kings, peut-être en raison de la naissance de son deuxième enfant (« raisons personnelles »).

Wolves vs Suns : 15 points à 7/9 au tir et 1/2 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe et 1 interception en 20 minutes

Wolves @ Warriors : 24 points à 11/13 au tir et 2/3 aux lancers, 14 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 1 contre en 35 minutes

Wolves vs Kings : 7 points à 3/4 au tir, 1/6 aux lancers, 12 rebonds, 3 passes et 1 contre en 20 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 11,6 points à 74,5% au tir et 54,3% aux lancers, 10,2 rebonds, 1,8 passe, 0,5 steal et 1,4 contre en 31,5 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Zaccharie Risacher semble s’être réconcilié avec son adresse cette semaine, ce qui a fait du bien aux Hawks. Il est capable d’impacter sans monopoliser le ballon, il a alterné jeu sans ballon, finitions près du cercle et réussite extérieure face à Philadelphie, tout en restant actif sur les lignes de passe. Son volume de tirs reste mesuré, mais l’efficacité et la lecture du jeu progressent.

Hawks @ Pistons : 10 points à 5/8 au tir et 0/2 de loin, 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 27 minutes

Hawks vs Sixers : 15 points à 5/9 au tir dont 3/5 du parking, 2/2 aux lancers, 1 rebond, 1 passe et 2 interceptions en 21 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11 points à 45,9% au tir dont 29% du parking, 67,7% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,6 passe, 1,1 steal et 0,6 contre en 24,8 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Blessé aux obliques, Bilal n’a pas joué cette semaine.

Wizards vs Cavaliers : DNP

Wizards @ Pacers : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,8 points à 37,4% au tir dont 26,8% du parking, 77,1% aux lancers, 4 rebonds, 3 passes, 1,3 steal et 1 contre en 27,2 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Deux petits matchs pour Moussa Diabaté cette semaine où il a encore maximisé ses minutes avec l’énergie et l’impact qui font sa marque de fabrique. Sans gros volume offensif, il apporte surtout là où Charlotte en a besoin : présence au rebond, protection du cercle et intensité défensive.

Hornets vs Bulls : 2 points à 1/2 au tir, 3 rebonds et 1 contre en 12 minutes

Hornets @ Cavaliers : 5 points à 2/3 au tir et 1/1 aux lancers, 6 rebonds, 1 interception et 1 contre en 21 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 8,4 points à 63,3% au tir et 70,3% aux lancers, 7,6 rebonds, 1,2 passe, 0,6 steal et 1 contre en 22 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Un match seulement pour Batman qui a livré une sortie fidèle à son registre, avec une contribution propre et polyvalente en sortie de banc. Toujours à l’aise dans le jeu sans ballon, il a apporté du spacing, quelques rebonds tout en restant impliqué défensivement. Sans chercher à forcer, Batum continue de rendre des minutes utiles et structurantes dans une rotation des Clippers où son expérience reste précieuse. Ombre au tableau : sa perte de balle dans les dernières secondes face aux Rockets, avec la défaite au bout…

Clippers @ Rockets : 6 points à 2/5 du parking, 3 rebonds, 2 passes et 1 contre en 27 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 4,5 points à 37,9% au tir dont 37,8% du parking, 85,7% aux lancers, 2,8 rebonds, 0,8 passe, 0,8 steal et 0,4 contre en 19,3 minutes

the obvious idea here was

inbound-> kick up court to zu -> back to harden for a three, as they normally do.

but none of the other guys on the court came back to batum. pic.twitter.com/MkYLgz7xiy

— arj (@hooparj) December 12, 2025

# Guerschon Yabusele (New York Knicks)

Guerschon Yabusele a vécu une semaine très discrète, avec de brèves apparitions et peu d’occasions de s’exprimer offensivement. Il l’a dit lui-même : « c’est très difficile » et on se demande même s’il va rester à New York lors des semaines à venir.

Cantonné à un rôle très limité, il a surtout apporté de l’énergie et un peu de présence au rebond dans ses rares minutes. On espère qu’il aura bientôt une fenêtre plus large pour se montrer.

Knicks @ Raptors : 0 points à 0/1 de loin et 2 rebonds en 6 minutes

Knicks – Magic : 2 rebonds en 3 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 3,2 points à 40,6% au tir dont 30,2% du parking, 60% aux lancers, 2,2 rebonds, 0,4 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 10,1 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Tidjane Salaün a confirmé sa montée en puissance avec deux sorties intéressantes, où l’on retrouve de la propreté, de l’impact et une vraie activité défensive. Son temps de jeu reste mesuré, mais l’efficacité et l’intensité sont là. Salaün continue d’envoyer des signaux positifs, laissant penser que son retour durable dans la rotation de Charlotte est en bonne voie.

Hornets vs Bulls : 5 points à 2/5 au tir dont 1/2 de loin, 2 rebonds 2 passes et 2 interceptions en 17 minutes

Hornets @ Cavaliers : 6 points à 2/3 au tir, 0/1 du parking et 2/4 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 1 contre en 13 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 6,5 points à 52,3% au tir dont 50% du parking, 73,3% aux lancers, 3,8 rebonds, 0,6 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 14,7 minutes

# Noah Penda (Orlando Magic)

Noah Penda a vécu les deux matchs d’Orlando sur le banc cette semaine.

Magic vs Heat : DNP

Magic – Knicks : DNP

Les stats de Noah Penda cette saison en NBA : 3,6 points à 48,6% au tir dont 60% du parking, 63,6% aux lancers, 3,6 rebonds, 1,1 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 8,8 minutes

# Nolan Traoré (Brooklyn Nets)

De retour dans la rotation des Nets après un passage en G League, Nolan Traoré n’a eu droit qu’à quelques miettes de la part de son coach Jordi Fernandez. Maladroit au tir, Nolan a tenté de s’exprimer différemment, notamment à la passe.

Nets @ Mavericks : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking et 1 rebond en 8 minutes

Nets vs Bucks : 0 point à 0/1 au tir, 2 rebonds et 3 passes en 9 minutes

Les stats de Nolan Traoré cette saison en NBA : 1,4 point à 18,2% au tir dont 28,6% du parking, 50% aux lancers, 0,4 rebond, 1 passe et 0,4 steal en 8,8 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Un seul match pour Ousmane Dieng cette semaine mais cela aura suffi pour se montrer. Ousmane a été agressif et propre au tir, notamment derrière l’arc et c’est ce qu’on veut voir.

OKC Thunder Ousmane Dieng 14 PTS (5-7 FG, 4-5 3P, 100% TS), 3 AST, 2 REB, 0 TO in 26 minutes vs. Jazz https://t.co/MNZOpOyDNg pic.twitter.com/5RZzPvgGC6

— Role Player Performances (@BenchHighlights) December 8, 2025

Thunder vs Suns : 11 points à 4/6 au tir dont 3/4 de loin et 3 rebonds en 12 minutes

Thunder – Spurs : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 41,8% au tir dont 39,3% du parking, 100% aux lancers, 1,7 rebond et 0,9 passe 0,1 interception et 0,3 contre en 12,6 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Une semaine en demi-teinte pour Rayan, qui, à l’image de son compère du Thunder a su se montrer dans un match où l’adresse était au rendez-vous ainsi qu’en défense. La rencontre de cette nuit face aux Warriors a été plus délicate pour lui.

Blazers @ Pelicans : 14 points à 6/11 au tir dont 2/4 du parking, 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en 23 minutes

Blazers vs Warriors : 0 point à 0/1 en 6 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,1 points à 36,6% au tir dont 30% du parking, 50% aux lancers, 1,8 rebond, 0,4 passe, 0,4 interception et 0,1 contre en 8,6 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Pacôme Dadiet fait des allers-retours avec la G League mais sa progression ne semble pas suffisante aux yeux de Mike Brown pour que des minutes lui soient accordées.

Knicks @ Raptors : DNP

Knicks – Magic : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 0,4 point à 16,7% au tir, 100% aux lancers, 0,6 rebond, 0,2 passe en 2,4 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Après un passage de deux semaines dans le cinq majeur, Sidy Cissoko a été replacé sur le banc et… s’est amusé. Face aux Pelicans, il réalise l’un des (si ce n’est le ?) plus beaux matchs de sa saison avec une pointe à 20 points. A l’inverse, la rencontre de cette nuit face aux Warriors fut plus compliquée mais c’est encourageant.

Blazers Sidy Cissoko 20 PTS (8-12 FG, 3-6 3P, 80% TS), 4 REB, 2 AST, 1 BLK, 0 TO vs. Pelicans https://t.co/nqiXf77MhE pic.twitter.com/AFYmFXfcCV

— Role Player Performances (@BenchHighlights) December 12, 2025

Blazers @ Pelicans : 20 points à 8/12 au tir dont 3/6 de loin, 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre en 31 minutes

Blazers vs Warriors : 6 points à 2/6 au tir dont 2/5 derrière l’arc, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 28 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 5,7 points à 43,6% au tir dont 34% du parking, 68,4% aux lancers, 2,3 rebonds, 1,3 passe, 0,5 interception et 0,2 contre en 19,1 minutes

# Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)

Assigné en G League, Joan Beringer n’a pas revu la couleur des parquets NBA cette semaine.

Wolves vs Suns : DNP

Wolves @ Warriors : DNP

Wolves vs Kings : DNP

Les stats de Joan Beringer cette saison en NBA : 2 points à 72,7% au tir et 66,7 aux lancers, 1,3 rebond, 0,1 interception et 0,2 contre en 4,1 minutes

# Noa Essengue (Chicago Bulls)

Noa Essengue s’est lourdement blessé à l’épaule et ne rejouera pas cette saison…

Bulls @ Magic : DNP

Bulls vs Nets : DNP

Bulls vs Pacers : DNP

Bulls vs Warriors : DNP

Les stats de Noa Essengue cette saison en NBA : 0,5 interception en 3 minutes

# Maxime Raynaud (Sacramento Kings)

Maxime Raynaud a confirmé sa belle dynamique avec une nouvelle semaine solide, marquée par de la constance et une vraie utilité des deux côtés du terrain. Régulier au scoring, propre dans ses choix et très présent au rebond, il continue de justifier la confiance que Sacramento lui accorde dans la rotation. L’absence prolongée de Domantas Sabonis lui est bénéfique. 🇫🇷 Maxime Raynaud cette nuit face aux Nuggets ! 15 POINTS

9 REBONDS

1 AST / 1 STL

7/13 au tir Les Kings s’inclinent 136-105 pic.twitter.com/7qHXR7kzc3 — NBA France (@NBAFRANCE) December 12, 2025

Kings @ Pacers : 13 points à 5/8 au tir et 3/4 aux lancers, 8 rebonds et 3 passes en 23 minutes

Kings vs Nuggets : 15 points à 7/13 au tir dont 1/1 du parking, 0/2 aux lancers, 9 rebonds, 1 passe et 1 interception en 36 minutes

Kings @ Wolves : 8 points à 3/6 au tir et 2/4 aux lancers, 6 rebonds et 1 contre en 26 minutes

Les stats de Maxime Raynaud cette saison en NBA : 8,5 points à 52,5% au tir, 35,7% du parking, 72,7% aux lancers, 4,7 rebonds, 0,9 passe, 0,3 interception et 0,5 contre en 18,5 minutes

# Mohamed Diawara (New York Knicks)

Mo’ n’a pas réellement eu l’opportunité de se montrer cette semaine.

Knicks @ Raptors : 0 point à 0/1 au tir en 1 minute

Knicks – Magic : DNP

Les stats de Mohamed Diawara cette saison en NBA : 0,8 point à 38,5% au tir et 33% du parking, 0,7 rebond, 0,5 passe, 0,2 interception et 0,1 contre en 3,4 minutes.