Absent des parquets lors des derniers matchs d’Atlanta, Kristaps Porzingis ne va pas revenir tout de suite : il manquera au moins deux semaines de plus pour « maladie », de quoi rappeler des mauvais souvenirs…

La saison dernière, Porzingis a été touché par le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, plombant sa dernière campagne de Playoffs chez les Celtics. Si on a peu de détails sur sa « récente maladie » et qu’on ne veut pas spéculer, on se demande logiquement si ce même syndrome empêche à nouveau KP de jouer au basket aujourd’hui.

D’après Shams Charania (ESPN), de nouveaux examens sont prévus et les Hawks privilégient la santé à long terme de leur pivot.

Deux semaines d’absence au minimum pour Kristaps Porzingis chez les Hawks. Il va passer plusieurs examens médicaux.

Il avait été très affaibli pendant les derniers Playoffs, souffrant d’augmentations anormales de la fréquence de battement de son cœur. https://t.co/a6l8CBorjY

C’est un nouveau coup d’arrêt pour Kristaps Porzingis, productif lors de ses 13 premiers matchs avec les Hawks cette saison (19,2 points, 5,6 rebonds et 1,6 contre en moins de 26 minutes, à quasiment 50% au tir dont 36% à 3-points). Il avait retrouvé la forme avant de retrouver… l’infirmerie fin novembre. Depuis, Porzingis a manqué sept des huit derniers matchs d’Atlanta.

Les Hawks (15 victoires – 12 défaites) vont continuer de compter sur le très solide Onyeka Okongwu pour tenter d’intégrer le Top 6 à l’Est.