Arrivé aux Knicks durant l’été avec l’ambition de confirmer sa belle saison passée aux Sixers, Guerschon Yabusele est malheureusement abonné au banc de touche. Peu de minutes, production très faible et avenir de plus en plus incertain, le Dancing Bear traverse une période « très difficile ».

Guerschon Yabusele peut-il encore se faire sa place à New York ? C’est une question qui revient de plus en plus au vu des difficultés actuelles du Français dans la Grosse Pomme.

Moins de 10 minutes par match, 3 petits points et 2 rebonds de moyenne, l’impact de Yabu n’a plus rien à voir avec celui qu’il avait aux Sixers la saison dernière (11 points et 5 rebonds de moyenne en 27 minutes). Auteur d’un superbe retour NBA à Philadelphie après les JO de Paris 2024, Guerschon a un peu l’impression d’être revenu à la case départ.

« Je ne veux pas vous mentir, c’est très difficile, je suis un compétiteur avant tout, ce n’est pas une situation dans laquelle je pensais être en arrivant ici » a déclaré Yabu à Ouest France, ajoutant que la communication était « compliquée » avec le staff new-yorkais.

Guerschon Yabusele reste pro, positif, prêt à contribuer quand son nom est appelé par Mike Brown. Le problème, c’est que ce n’est pas souvent. Le Français ne semble pas vraiment dans les plans du coach des Knicks, arrivé à New York après la signature de Yabu cet été. Guerschon paye la concurrence dans la second unit et sert plutôt de bouche-trou en dernier ressort. On peut donc s’interroger sur l’avenir du Français dans la Grosse Pomme.

D’après l’insider Stefan Bondy du New York Post, un divorce rapide est à envisager entre Yabusele et les Knicks. Pour rappel, Guerschon devient éligible à un transfert ce lundi 15 décembre, et son contrat de 5,5 millions de dollars à l’année pourrait servir dans un échange. Bondy parle potentiellement d’un meneur comme Jose Alvarado (Pelicans).

Les prochaines semaines nous en diront plus sur l’avenir de Yabusele à New York, mais il existe un scénario dans lequel le Français porte un autre maillot que celui des Knicks après la trade deadline du 5 février.