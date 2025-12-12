Maxime Raynaud signe 15 points contre Denver : le rookie des Kings est décidément en forme !

Face aux Nuggets, les Kings n’ont pas échappé au naufrage collectif à domicile. Une équipe supérieure en tout point, et une belle déculottée au final. Pourtant, dans ce marasme ambiant, un rookie s’élève : Maxime Raynaud. Le Français aligne de belles statistiques (15 points, 9 rebonds, 37 minutes) et confirme sa bonne forme actuelle.

Parfois peu utilisé au début de saison par Doug Christie, Maxime Raynaud est dans une sorte de fauteuil à l’intérieur chez les Kings, depuis la blessure de Domantas Sabonis. Une situation idéale qui sourit jusqu’ici à l’intérieur tricolore. Depuis six matchs, le Français brille et donne de l’espoir aux fans d’une franchise qui en manque cruellement depuis un certain temps.

Les stats de Max Raynaud sur les 6 derniers matchs ?

🇫🇷 15,5 points

🇫🇷 7,2 rebonds

🇫🇷 1,8 passe

🇫🇷 58,5% au tir

🇫🇷 50% de loin

Le Rising Stars Challenge c’est tout droit ! ⭐pic.twitter.com/pq91fmt1ND

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) December 12, 2025

Une forme et une confiance qui n’ont pas manqué de taper dans l’oeil de Scott Perry, le GM (manager général) des Kings. La franchise risque de passer par une nouvelle étape de démolition prochainement, et Maxime Raynaud pourrait d’ores et déjà incarner l’ère qui suivra, à savoir la mise en place d’une nouvelle équipe compétitive (via NBCS Bay Area)

« Je pense que nous voyons Maxime progresser en direct. C’est une chance pour lui que Domantas Sabonis soit blessé, ça a aidé à envoyer Max sur le terrain peut-être plus tôt que si Domas ne s’était pas blessé. Il a saisi l’opportunité, et c’est que nous souhaitons voir de la part d’un jeune joueur. Il devient meilleur à chaque match. Il commence à prendre des rebonds hors de sa zone d’action, ce qui est une bonne chose pour lui, selon moi. Le mieux il y arrivera, meilleur il deviendra. »

Le Rising Star Game pourrait bien devenir une réalité si le français continue de performer à ce niveau. Domantas Sabonis ne doit pas revenir avant quelques matchs tout au plus, de quoi donner l’opportunité à Maxime de se montrer toujours plus et pourquoi pas croire à une excursion à Los Angeles en février ?

– Parle un anglais impeccable

– Double major en mathématiques et informatique à Stanford (2e meilleure université du monde 😭)

– Incarne le futur des Kings en NBA

Mdrrrrrrr

pic.twitter.com/f2GiTEN2Y9

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) December 12, 2025