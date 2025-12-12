Zach Edey (Grizzlies) absent minimum un mois

Encore des problèmes de blessures à Memphis, et ça concerne encore une fois Zach Edey. Déjà absent lors des premières semaines de la saison régulière, le géant des Grizzlies retourne à l’infirmerie.

D’après l’insider Shams Charania (ESPN), c’est encore une fois la cheville gauche qui fait des siennes (« réaction de stress/fatigue »). Pour rappel : Edey a été opéré en juin dernier pour stabiliser sa cheville.

Les Grizzlies indiquent que cette nouvelle absence a pour objectif « d’optimiser la santé à long terme » du jeune pivot (23 ans), et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour la suite.

« Following this step, the short- and long-term prognosis for Zach is excellent, » Bartelstein added. Edey has averaged 16.5 points, 14 rebounds and 2.2 blocks over the last 6 games, with Memphis winning seven of its last nine.

Ne pas s’inquiéter, OK, mais difficile de ne pas se poser des questions sur la durabilité d’un pivot de 2m21 et 138 kilos qui enchaînent les passages à l’infirmerie. À travers l’histoire de la NBA, on a vu beaucoup de géants devoir raccourcir leur carrière à cause de bobos aux jambes et aux pieds. Espérons que Zach Edey ne soit pas le prochain sur la liste.

Cette blessure est d’autant plus regrettable que l’ancien phénomène de Purdue était dans sa meilleure dynamique depuis son arrivée en NBA l’an passé : 16,5 points (à 64,3% au tir), 14 rebonds et 2,2 contres de moyenne sur les six derniers matchs, avec notamment une perf’ XXL face aux Kings (32 points, 17 rebonds, 5 rebonds). Grâce à sa contribution et son gros impact défensif, Memphis a remporté cinq victoires, et même sept en neuf matchs.

Il faudra désormais faire sans…