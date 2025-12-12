La nuit des Français en NBA : Sidy Cissoko tape son record en carrière (20 points) !
Le 12 déc. 2025 à 07:56 par Nicolas Vrignaud
Quatre français sur les terrains cette nuit en NBA, et belle réussite de nos représentants tricolores ! Sidy Cissoko tape son career-high à la Nouvelle-Orléans (20 points), Rayan Rupert se montre et Maxime Raynaud enchaîne. Nicolas Batum s’incline lui sur le fil avec les Clippers, à Houston…
Les résultats de la nuit :
- Rockets – Clippers : 115-113
- Bucks – Celtics : 116-101
- Pelicans – Blazers : 143-120
- Kings – Nuggets : 105-136
Sidy Cissoko
Nuit qui fera date pour Sidy Cissoko ! 20 points, 3 rebonds, 3 passes, 1 contre à 8/12 au tir face aux Pelicans. La branlée reçue ne compte pas tant dans ces moments là. Congrats, on en veut désormais plus !
Rayan Rupert
14 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions pour Rayan, qui signe sa meilleure performance de la saison, également contre les Pelicans. French night en Louisiane !
Maxime Raynaud
Nouvelle superbe nuit pour Max, même si là aussi, les Kings ont pris une turbo-gifle. On ne peut que se satisfaire cependant car le tricolore a eu le plus gros temps de jeu de son équipe, avec 37 minutes !
Nicolas Batum
6 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 contre à 2/5 au tir pour Nico, dans la défaite des Clippers à Houston…