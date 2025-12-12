La nuit des Français en NBA : Sidy Cissoko tape son record en carrière (20 points) !

Quatre français sur les terrains cette nuit en NBA, et belle réussite de nos représentants tricolores ! Sidy Cissoko tape son career-high à la Nouvelle-Orléans (20 points), Rayan Rupert se montre et Maxime Raynaud enchaîne. Nicolas Batum s’incline lui sur le fil avec les Clippers, à Houston…

Les résultats de la nuit :

Rockets – Clippers : 115-113 (stats)

– Clippers : 115-113 (stats) Bucks – Celtics : 116-101 (stats)

– Celtics : 116-101 (stats) Pelicans – Blazers : 143-120 (stats)

– Blazers : 143-120 (stats) Kings – Nuggets : 105-136 (stats)

Sidy Cissoko

Nuit qui fera date pour Sidy Cissoko ! 20 points, 3 rebonds, 3 passes, 1 contre à 8/12 au tir face aux Pelicans. La branlée reçue ne compte pas tant dans ces moments là. Congrats, on en veut désormais plus !

CONTENT pour Sidy Cissoko qui pose son career-high le soir de son retour dans le second unit 🇫🇷💪

🔸20 points

🔸8/12 au tir (dont 3/6 de loin)

🔸4 rebonds

🔸2 passes

L’expérience des dernières semaines dans le starting five commence à porter ses fruits.pic.twitter.com/6D9pSeB7DG

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) December 12, 2025

Rayan Rupert

14 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions pour Rayan, qui signe sa meilleure performance de la saison, également contre les Pelicans. French night en Louisiane !

Maxime Raynaud

Nouvelle superbe nuit pour Max, même si là aussi, les Kings ont pris une turbo-gifle. On ne peut que se satisfaire cependant car le tricolore a eu le plus gros temps de jeu de son équipe, avec 37 minutes !

🇫🇷 Maxime Raynaud confirme sa bonne forme malgré un nouveau naufrage collectif des Kings vs Denver :

🔹15 points

🔹9 rebonds

🔹1 passe

🔹1 steal

🔹7/13 au tir

🔹37 minutes

Le plus gros temps de jeu de son équipe et un bel apprentissage face au Joker 🙌pic.twitter.com/9J20TEWgCD

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) December 12, 2025

Nicolas Batum

6 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 contre à 2/5 au tir pour Nico, dans la défaite des Clippers à Houston…