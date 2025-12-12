🔴 En direct

Résumé NBA de la nuit : les Clippers échouent de très peu à Houston (115-113)

07:25

Programme NBA : James Harden retrouve les Rockets à 2h

19:17

Thunder 2025-26 vs Warriors 2015-16 : qui gagnerait le match ?

14:13

Fin de saison pour Dereck Lively II (Mavericks), opération au pied droit nécessaire

09:47

Trois affiches Spurs - Thunder en décembre, on va se RÉGALER !

07:59

Résumé de la nuit en NBA : le dernier carré de NBA Cup est connu !

07:39

Les Spurs maîtrisent les Lakers et se qualifient en demi-finale de NBA Cup (119-132)

07:21

Le Thunder égale le début de saison all-time des Warriors, les Suns humiliés ! (138-89)

11 déc.

Course au MVP : Shai Gilgeous-Alexander prend les commandes

10 déc.

Programme NBA : Thunder - Suns et Lakers - Spurs en 1/4 de finale de NBA Cup !

10 déc.