Résumé NBA de la nuit : les Clippers échouent de très peu à Houston (115-113)
Le 12 déc. 2025 à 07:25 par Nicolas Vrignaud
Quatre rencontres ont eu lieu cette nuit en NBA, avec des Bucks qui s’imposent contre les Celtics, les Clippers à deux doigts de gagner un match, et les Kings balayés chez eux par Denver. On fait le point dans le résumé de la nuit en NBA !
Les résultats de la nuit :
- Rockets – Clippers : 115-113 (stats)
- Bucks – Celtics : 116-101 (stats)
- Pelicans – Blazers : 143-120 (stats)
- Kings – Nuggets : 105-136 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Amen Thompson sauve les Rockets face aux Clippers, qui ont cru jusqu’au bout à une victoire dans le Texas. Hélas, les Clippers sont toujours bredouilles, et surtout à 6-19 à l’Ouest… de quoi régaler les fans du Thunder.
- Suite à notre Apéro où nous les avons saucés, les Celtics n’ont pas réussi à gagner à Milwaukee. Maraboutage sur demande, contactez nous par mail. Résultat efficace et immédiat.
- Les Pelicans giflent les Blazers, mais Rayan Rupert (14 points) et Sidy Cissoko (20 points) ont cartonné !
- Les Kings se sont fait rafaler par les Nuggets. Là encore, la seule satisfaction du match est tricolore : 15 points pour Maxime Raynaud, en 37 minutes !
Le highlight de la nuit
AMEN THOMPSON CLUTCH AND-1.
ROCKETS BACK ON TOP WITH 17.2 LEFT.
TAP TO WATCH: https://t.co/XhhaxlNfel pic.twitter.com/2lqqFoyUpX
— NBA (@NBA) December 12, 2025
Les classements NBA :
Le programme NBA de ce soir :
- 1h : Hornets – Bulls
- 1h : Pistons – Hawks
- 1h : Sixers – Pacers
- 1h : Wizards – Cavaliers
- 2h : Grizzlies – Jazz
- 2h30 : Mavericks – Nets
- 4h : Warriors – Wolves
Tags : clippers, Résumé NBA de la nuit, rockets