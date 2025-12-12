TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : les Clippers échouent de très peu à Houston (115-113)

Le 12 déc. 2025 à 07:25 par Nicolas Vrignaud

Amen Thompson Houston Rockets 1 avril 2024
Source image : NBA League Pass

Quatre rencontres ont eu lieu cette nuit en NBA, avec des Bucks qui s’imposent contre les Celtics, les Clippers à deux doigts de gagner un match, et les Kings balayés chez eux par Denver. On fait le point dans le résumé de la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit :

  • Rockets – Clippers : 115-113 (stats)
  • Bucks – Celtics : 116-101 (stats)
  • Pelicans – Blazers : 143-120 (stats)
  • Kings – Nuggets : 105-136 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • Amen Thompson sauve les Rockets face aux Clippers, qui ont cru jusqu’au bout à une victoire dans le Texas. Hélas, les Clippers sont toujours bredouilles, et surtout à 6-19 à l’Ouest… de quoi régaler les fans du Thunder.
  • Suite à notre Apéro où nous les avons saucés, les Celtics n’ont pas réussi à gagner à Milwaukee. Maraboutage sur demande, contactez nous par mail. Résultat efficace et immédiat.
  • Les Pelicans giflent les Blazers, mais Rayan Rupert (14 points) et Sidy Cissoko (20 points) ont cartonné !
  • Les Kings se sont fait rafaler par les Nuggets. Là encore, la seule satisfaction du match est tricolore : 15 points pour Maxime Raynaud, en 37 minutes !

Le highlight de la nuit

AMEN THOMPSON CLUTCH AND-1.

ROCKETS BACK ON TOP WITH 17.2 LEFT.

TAP TO WATCH: https://t.co/XhhaxlNfel pic.twitter.com/2lqqFoyUpX

— NBA (@NBA) December 12, 2025

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme NBA de ce soir :

  • 1h : Hornets – Bulls
  • 1h : Pistons – Hawks
  • 1h : Sixers – Pacers
  • 1h : Wizards – Cavaliers
  • 2h : Grizzlies – Jazz
  • 2h30 : Mavericks – Nets
  • 4h : Warriors – Wolves
