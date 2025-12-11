Programme NBA : James Harden retrouve les Rockets à 2h

Quatre matchs sont au programme cette nuit en NBA, et le moins que l’on puisse dire, c’est que si vous décidez de dormir, personne ne vous en voudra.

Le programme de la nuit :

2h : Rockets – Clippers

2h : Bucks – Celtics

2h Pelicans – Blazers

4h : Kings – Nuggets

Le match à ne pas rater : Rockets – Clippers

James Harden retrouve Kevin Durant et les Rockets cette nuit. Le barbu tourne à 27 points, 8 passes et 5 rebonds et porte les Clippers cette saison, malheureusement les résultats comptables ne sont pas au rendez-vous.

Les Rockets ont trouvé leur rythme de croisière et déroulent, emmenés par Kevin Durant (25 points en 50-38-89) et Alperen Sengun en quasi triple-double de moyenne -23 points, 9 rebonds et 7 passes).

Le reste du programme :

Les Celtics peuvent aller chercher une 6e victoire consécutive face aux Bucks.

Les Pelicans réussiront-ils à concéder une 8e défaite consécutive?

Russell Westbrook affronte son ancienne équipe (Denver).

Les Français en lice :

Nicolas Batum affronte les Rockets

Sidy Cissoko et Rayan Rupert défient les Pelicans

Maxime Raynaud reçoit Nikola Jokic

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici