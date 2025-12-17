Les Knicks viennent de remporter la NBA Cup, et Karl-Anthony Towns a déjà décidé quoi faire de sa prime : la donner. Environ 530 000 dollars vont partir vers sa fondation en République dominicaine, avec un objectif clair : soutenir des familles en difficulté, notamment via des projets de logement.

Après la victoire des Knicks face aux Spurs hier soir, les joueurs new-yorkais toucheront une prime d’environ 530 000 dollars, comme le prévoit la NBA Cup. Karl-Anthony Towns, qui possède la nationalité dominicaine, annonce qu’il compte reverser la sienne à sa structure pour financer des actions concrètes sur place.

Karl Anthony Towns a prévu de donner l’intégralité de son bonus NBA Cup Champion (530 000$) à des fondations en République dominicaine pour aider les enfants et familles en galère sur place 🙏❤️

Karl-Anthony Towns says he’s donating his NBA Cup winnings to Go Ministries in the Dominican Republic pic.twitter.com/8XZEg56vOL

Un geste simple, mais qui change la lecture du tournoi à but lucratif : la récompense ne finit pas dans une vitrine ou un achat plaisir, elle devient un budget logement. Et au passage, ça colle à l’image d’un groupe new-yorkais qui veut gagner mais laisser une trace ailleurs que sur un parquet.