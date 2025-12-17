La NBA Cup a réussi son pari : rendre des matchs de décembre un peu plus intéressants que d’habitude. Mais après trois saisons à Las Vegas, la Grande Ligue – toujours portée vers l’innovation constante – étudie sérieusement l’idée de déplacer le lieu de la finale, parce que le terrain neutre actuel n’a pas créé l’ambiance espérée. On vous explique.

La NBA est critiquable sur bien des aspects, rien n’est parfait, mais s’il y a bien une chose que l’on ne peut pas lui reprocher, c’est de tester constamment de nouvelles choses. Les strasses et paillettes de la finale 2025 de la NBA Cup ont à peine fini d’être ramassées qu’Adam Silver pense déjà à la suite.

Le message est simple : sur le parquet ça joue, dans les tribunes ça ronfle un peu. Selon The Athletic, la NBA « considère ouvertement » de déplacer le match pour le titre dès la prochaine édition, en assumant que l’approche à Vegas a manqué d’énergie et d’enthousiasme. Cette décision fait suite à un deuxième changement : les demi-finales ne seront plus sur site neutre à partir de la saison prochaine, mais chez les têtes de série n°1. Bref, le Final Four à Vegas était de toute façon condamné à changer.

Délocaliser oui, mais pour aller où ?

La NBA songerait à se déplacer dans des universités historiques. L’idée des universités, elle n’est pas anodine. Les ambiances universitaires c’est tout l’inverse d’un site neutre façon salon : c’est une identité, une histoire, une acoustique, des gradins proches du terrain, une atmosphère qui t’engloutit. Tu ne viens pas “assister” à un événement, tu viens vivre un match. Et si la NBA Cup veut devenir une tradition, c’est exactement le genre d’endroit qui fabrique de la tradition sans demander l’autorisation.

Autre raison potentielle de ce changement de destination, c’est la prochaine expansion de la Ligue qui concerne Seattle et… Las Vegas justement.

Pendant ce temps, les chiffres font leur vie : Prime Video a tourné à 1,67 million de téléspectateurs en moyenne sur les demi-finales (+14% sur un an) et la NBA annonce 400 millions de vues sur les réseaux sociaux lors du week-end (+126%). Les joueurs, eux, ont parfaitement compris l’intérêt : la récompense dépasse les 500 000 dollars par joueur de l’équipe championne, ça suffit à transformer un mardi de décembre en match qui se joue à fond.

Le produit fonctionne, l’enjeu est là, mais la scène doit devenir un personnage à part entière.

