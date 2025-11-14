Tremblement de terre dans le monde de la chaussure. Under Amour perd son plus gros ambassadeur en la personne de Stephen Curry. La collaboration, commencée en 2013, prendra fin l’année prochaine. Les petons du meneur de Golden State sont agents libres.

Peu de basketteurs sont davantage liés à leurs marques de chaussures que Stephen Curry. Le meneur des Golden State Warriors s’est engagé avec Under Armour en 2013, un an avant sa complète explosion, et y a déjà eu 12 paires de chaussures différentes.

Shams Charania, le journaliste d’ESPN a annoncé que le Chef et la marque de sneakers se sépareraient en 2026 après avoir sorti le treizième et donc dernier modèle de chaussure en commun.

Curry’s shoes through Under Armour will continue as planned through 2026, but he and his company Curry Brand are entering sneaker free agency. https://t.co/z3RSKA8DWi

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 13, 2025

La Curry Brand est forte et continuera, au moins un temps, indépendamment après la séparation, mais l’ancien rival d’Adrian Wojnarowski annonce également qu’elle sera sur le marché des transferts l’année prochaine.

Stephen Curry a signé chez Under Armour après une présentation Nike complètement ratée par Nico Harrison. À peine quelques jours après l’éviction du General Manager des Mavericks, c’est la fin de l’aventure entre la Star et la marque qui avait récupéré son image. Douce ironie…

Source texte : Shams Charania