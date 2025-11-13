Programme NBA : Cavs – Raptors, Suns – Pacers et Jazz – Hawks au menu
Le 13 nov. 2025 à 18:20 par Nicolas Meichel
Après la grosse soirée de mercredi, la NBA ralentit sérieusement le rythme cette nuit avec seulement trois matchs au programme. Trois matchs et des affiches qui – faut bien l’avouer – ne font pas rêver…
Le programme NBA du soir :
- 1h : Cavaliers – Raptors
- 3h : Suns – Pacers
- 3h : Jazz – Hawks
S’il y a bien une nuit où vous pouvez dormir au lieu d’être devant les matchs, c’est ce jeudi.
Certes, le Cavaliers – Raptors est intrigant, avec une équipe de Toronto meilleure que prévu en attaque et des Cavs qui soufflent le chaud et le froid cette saison. Mais sinon, le Phoenix – Indiana ne fait rêver personne, idem pour Jazz – Hawks. On observera quand même les Suns, en grande forme (six victoires en sept matchs) à l’image de Grayson Allen, ainsi que des Hawks qui s’en sortent plutôt bien sans Trae Young.
Les Français en lice :
- Zaccharie Risacher chez les Mormons.