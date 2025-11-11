Personne ne l’attendait, alors il a défoncé les portes du saloon. Dans une soirée idyllique, Grayson Allen a pris les New Orleans Pelicans comme victimes de son carton offensif. On en parle, on observe.

Il y a des soirs où le ballon ressemble à un caillou et le panier à l’océan.

Grayson Allen a transformé le Mortgage Matchup Center en stand de tir : 42 points, 12/17 au total, 10/15 derrière l’arc. Career-high personnel, record de franchise battu au nombre de tirs réussis derrière l’arc, et une démonstration qui a envoyé les Pelicans dans le décor avant même la mi-temps. Phoenix menait déjà 64-41 à la pause, le genre d’écart qui dit tout sans phrase de plus.

Et pourtant, personne ne l’avait vu venir. Grayson Allen, c’est ce role player qui est habituellement relégué dans l’ombre de Devin Booker. Mais cette nuit, il a joué comme s’il voulait rattraper tout le temps perdu. Step-backs, catch-and-shoot, transition : le mec n’a pas touché un centimètre du cercle. Les dix 3-points rentrés sont là pour le rappeler, mais c’est surtout la confiance avec laquelle il les a pris qui a fait la différence. Même ses coéquipiers semblaient se marrer en le voyant transformer chaque passe en missile.

En face, New Orleans n’a rien pu faire. Zion Williamson, Jordan Poole et Yves Missi étaient absents, et les Pelicans n’avaient pas le coffre pour suivre le rythme. Trey Murphy III a bien tenté de sauver les meubles, mais il y avait trop de trous dans la raquette, trop de tirs ouverts concédés, trop de “Grayson Allen” à gérer. L’arrière des Suns a juste surfé sur la vague, enchaînant les ficelles comme s’il jouait sur 2K.

La vidéo de sa perf c'est juste ici :

