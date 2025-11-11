La nuit des Français en NBA : c’est l’histoire d’un Alien…

Le 11 nov. 2025 à 09:01 par Nicolas Vrignaud

Neuf rencontres, et pas mal de français sur les terrains. Victor Wembanyama s’est fait une entrecôte de taureau, Alexandre Sarr termine en 15-15, Rudy Gobert en 14-12. Pour le reste, la soirée a été plus compliquée. Allez, envoyez le récap tricolore de la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit :

Hornets – Lakers : 111-121 (stats)

: 111-121 (stats) Pistons – Wizards : 137-135 a.p. (stats)

– Wizards : 137-135 a.p. (stats) Magic – Blazers : 115-112 (stats)

– Blazers : 115-112 (stats) Bulls – Spurs : 117-121 (stats)

: 117-121 (stats) Heat – Cavaliers : 140-138 a.p. (stats)

– Cavaliers : 140-138 a.p. (stats) Mavericks – Bucks : 114-116 (stats)

: 114-116 (stats) Suns – Pelicans : 121-98 (stats)

– Pelicans : 121-98 (stats) Jazz – Wolves : 113-120 (stats)

: 113-120 (stats) Clippers – Hawks : 102-105 (stats)

Victor Wembanyama

Que dire ? Il est trop fort et puis c’est tout. 38 points, 12 rebonds, 5 passes, 1 interception, 5 contres, 11/19 au tir dont 6/9 à 3-points.

LA SÉQUENCE COMPLÈTE DE WEMBY DANS LE CLUTCH ! 😱

2 tirs à 3-points de suite, ce gars est un MALADE 👽👽👽

pic.twitter.com/FfgOrEvRR4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2025

Alexandre Sarr

15 points, 15 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 contres à 7/16 au tir face aux Pistons, mais une frustrante défaite à la fin… pas forcément méritée à la lueur du scénario du match.

Zaccharie Risacher

11 points, 5 rebonds, 1 interception et 2 contres à 4/11 au tir. Soirée compliquée pour le Zacch’, qui a failli offrir une balle d’overtime aux Clippers en loupant deux lancers en fin de rencontre…

Rudy Gobert

14 points, 12 rebonds face au Jazz, son ancienne équipe. Journée classique au boulot pour la Gob’.

Moussa Diabate

8 points, 3 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 3 contres à 4/4 au tir contre les Lakers.

Nicolas Batum

2 points, 4 rebonds, 1 interception, 1 contre à 1/5 au tir. Et un tir d’overtime contré à la dernière seconde par Vit Krejci.

Sidy Cissoko

4 points, 2 rebonds, 1 contre à 1/1 au tir. Au moins, il n’a pas raté.