Cooper Flagg, un match référence… dans une nouvelle défaite

Un peu dans le dur depuis le début de sa première saison NBA, Cooper Flagg a réalisé son meilleur match en carrière (26 points) cette nuit contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Malheureusement pour lui, Dallas a encore perdu…

La séquence est symbolique : alors que les Mavs étaient menés d’un point à 30 secondes de la fin, Cooper Flagg pensait enfiler le costume de héros en scorant un lay-up de bonhomme face à Giannis. Sauf que quelques instants plus tard, Flagg a glissé sur une remise en jeu, provoquant une perte de balle qui a permis à Milwaukee d’assurer la victoire.

Le scénario est forcément difficile à avaler pour le premier choix de la Draft 2025, qui a globalement rayonné cette nuit contre Milwaukee : 26 points, 9 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 1 contre, le tout à 9/15 au tir et 7/10 aux lancers-francs.

C’est assez clairement le meilleur match de Cooper Flagg depuis son arrivée en NBA. Il commence à prendre ses marques, lui qui a retrouvé de la confiance et de l’agressivité. S’il n’a pas pu empêcher la nouvelle défaite des siens (la 8e en 11 matchs…), ni le quatrième quart-temps raté de Dallas (-11), Flagg redonne au moins un peu d’espoir à une fanbase qui en a bien besoin.

Les supporters de Dallas ont une nouvelle fois chanté des « Fire Nico » cette nuit, alors que le propriétaire Patrick Dumont assistait à son deuxième match de la saison à l’American Airlines Center…

