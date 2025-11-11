Victor Wembanyama : une ligne de stats inédite face aux Bulls

À Chicago, Victor Wembanyama a livré l’un de ces matchs dont on se souviendra : 38 points, 12 rebonds, 5 passes, 5 contres et un money-time de tueur pour offrir la victoire aux Spurs. Une performance statistique inédite dans l’histoire de la NBA.

Victor Wembanyama MONSTRUEUX et CLUTCH face aux Bulls

Cette nuit face aux Bulls, Victor Wembanyama est devenu le premier joueur de l’histoire NBA à réaliser un match avec au moins :

– 35 points

– 10 rebonds

– 5 passes

– 5 contres

– 5 tirs à 3-points

👽👽👽

— TrashTalk

Personne, dans toute l’histoire de la NBA, n’avait combiné un match avec minimum 35 points, 10 rebonds, 5 passes, 5 contres et 5 tirs à 3-points au compteur. Pas Wilt Chamberlain, pas Hakeem Olajuwon, ou encore LeBron James. Wemby vient donc d’inventer une nouvelle ligne de stats. Il s’agit également du deuxième plus grand nombre de points inscrits face aux Bulls pour un joueur des Spurs. Parce que pourquoi pas.

Et s’il fallait un symbole supplémentaire : il enchaîne un 95e match consécutif avec au moins un contre, troisième plus longue série de tous les temps.

BLOCKS ON BLOCKS ON BLOCKS! ❌

— San Antonio Spurs

Le plus effrayant dans tout ça, c’est qu’il donne encore l’impression qu’il n’est qu’à 70 % de son potentiel. Le corps n’est pas encore totalement calé, la lecture du jeu continue de progresser, et pourtant il vient de poser un match que la NBA va garder dans ses archives.

Wemby a juste tout fait. Marquer, défendre, créer, finir. Pas besoin d’en dire plus : c’était un match complet, maîtrisé, propre. Le genre de perf qui rappelle pourquoi tout le monde parle de lui, et pourquoi on n’a pas fini d’en parler.