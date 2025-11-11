Victor Wembanyama MONSTRUEUX face aux Bulls : 38 points et un money time de MALADE !

Cet homme est différent. Cette nuit, Victor Wembanyama a envoyé l’un de ses plus gros matchs de la saison, avec 38 points sur la ganache des Bulls. Une ligne statistique très aboutie qui cache pourtant bien plus : un money time de malade mental qui donne la victoire à San Antonio (117-121). L’ALIEN !

Que dire… on ne sait pas vraiment. À l’heure où ces lignes sont écrites, le sentiment est que cet homme est véritablement imbattable. Les Bulls ont pourtant mené la vie dure aux Spurs durant une très grosse partie du match, forçant les hommes d’un Mitch Johnson parfois peu inspiré dans son coaching (il faut le signaler) à déjouer, à laisser des paniers gratuits à Chicago.

👽🇫🇷 VICTOR WEMBANYAMA FACE AUX BULLS :

🔸38 POINTS

🔸12 REBONDS

🔸5 passes

🔸5 contres

🔸11/19 au tir, 6-9 à 3-points (!!)

ULTRA CLUTCH EN FIN DE MATCH !

Énorme perf de l’Alien à Chicago. LA SÉQUENCE AVEC LES DEUX TIRS DU PARKING EN FIN DE MATCH BORDEL.

L’ALIEN 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/znhPP3cNX6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2025

San Antonio se maintient en vie avec ses individualités, une phrase qui n’est que bien trop étrange pour cette franchise. Il faut du jeu collectif, une base solide sur laquelle ces individualités peuvent briller, dans un mouvement de balle sain qui respire la sérénité et non l’urgence. Au terme d’une deuxième mi-temps plus maîtrisée que la première, les Spurs reviennent néanmoins à portée de victoire.

Et c’est là, là que ce joueur extraordinaire qu’est Victor Wembanyama est entré en action. Un quatrième quart-temps absolument dingue, avec 18 points sur ses 38 à la fin de la partie. L’Alien est inéluctable, Nikola Vucevic va en faire des cauchemars cette nuit. Il offre aux Spurs la victoire sur un plateau après une séquence de deux tirs à 3-points venue d’ailleurs. D’abord pour égaliser, puis pour passer devant.

LA SÉQUENCE COMPLÈTE DE WEMBY DANS LE CLUTCH ! 😱

2 tirs à 3-points de suite, ce gars est un MALADE 👽👽👽

pic.twitter.com/FfgOrEvRR4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2025

On en revient ainsi à notre propos introductif. Victor Wembanyama est différent. Il est capable de faire des choses qu’un joueur comme lui ne devrait pas faire. Plutôt que de déjà s’habituer à ce genre d’exploits fabuleux, on préfère encore s’en émerveiller au plus haut point, car bon sang que c’est bon !