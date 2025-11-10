Programme NBA : Victor Wembanyama rend visite aux Chicago Bulls (2h)

Neuf matchs sont au programme cette nuit en NBA et l’affiche entre les deux équipes les mieux classées est celle entre les Chicago Bulls et les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Si on vous avait dit ça il y a trois semaines…

Le programme NBA du soir :

1h : Hornets – Lakers

1h : Pistons – Wizards

1h : Magic – Blazers

1h30 : Heat – Cavaliers

2h : Bulls – Spurs

2h30 : Mavs – Bucks

3h : Suns – Pelicans

3h : Jazz – Wolves

4h30 : Clippers – Hawks

Le match à ne pas rater : Bulls – Spurs

Deux des meilleures équipes de ce début de saison qui s’affronte et une affiche étrangement attirante. Les Chicago Bulls ont connu un début de saison exceptionnel et même s’ils sont sur une série de trois défaites en quatre matchs, il n’y a rien de honteux au vu du calendrier (vaincus en déplacement à New York, Milwaukee et Cleveland). Ils ont gardé leurs principes de jeu et semblent toujours difficile à battre, encore plus à domicile.

Mais en face, ce sont Victor Wembanyama et ses San Antonio Spurs qui débarquent en ville. Le Français vit une (légère) période de moins bien, mais les Texans continuent de gagner. 7 victoires en 9 matchs depuis le début de saison. Surtout, De’Aaron Fox est revenu lors du dernier match et semble déjà très en jambes.

Les highlights des 24 points de De’Aaron Fox pour son retour avec les Spurs.

Déjà un panier ultra clutch 🔥🤩pic.twitter.com/4DHUFOy6oN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2025

Beau duel à venir à 2h00 du matin, au United Center.

Le reste du programme :

Luka Doncic face à LaMelo Ball. N’enlevez pas les AirPods, ça va jouer basket-ball de playground et on va adorer ça.

Les leaders de la Conférence Est contre les derniers. Autant dire que Detroit est légèrement favori.

On attendait le Magic cette saison, mais ce sont bien les Blazers, l’équipe en forme de cette confrontation.

Le LeBronico entre Heat et Cavs. Quelle sera son ancienne meilleure franchise ?

Giannis Antetokounmpo va sûrement s’amuser dans la raquette des Mavericks, mais attention, c’est peut-être l’heure du retour d’Anthony Davis.

Phoenix reçoit New Orleans. On ne va pas se mentir, même Alex ne regardera pas ce match.

Le Goberico. Rudy se déplace chez ses anciens fans. L’occasion de repasser dans sa superbe maison. Une perspective joyeuse pour une belle deuxième performance consécutive ?

Nicolas Batum, le sensei, va recevoir son jeune élève, Zaccharie Risacher.

Les Français en lice :

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté face aux Los Angeles Lakers.

Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr face aux Detroit Pistons.

Noah Penda face aux Blazers.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko face au Magic.

Noa Essengue face aux San Antonio Spurs.

Victor Wembanyama face aux Chicago Bulls.

Rudy Gobert et Joan Beringer face au Jazz.

Nicolas Batum face aux Hawks.

Zaccharie Risacher face aux Clippers.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici