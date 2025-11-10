La semaine des Français en NBA : Alex Sarr surnage aux Wizards, petit coup de « moins bien » pour Wemby
Le 10 nov. 2025 à 19:02 par Benoît Carlier
C’est l’heure de la traditionnelle revue d’effectif pour nos Français de NBA. 19 pépères potentiellement en tenue chaque semaine, ça commence à faire une jolie délégation. On fait un gros récap de cette troisième semaine de la saison ?
# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
Premier coup de « moins bien » pour notre Wemby national. Quoi de plus normal à 22 ans ? Les défenses n’ont pas loupé le début de saison de MVP de l’Alien et se resserrent en mettant au défi les shooteurs des Spurs de rentrer le ballon dans le cercle. Ça se ressent évidement dans les stats du V et dans le bilan collectif puisque San Antonio a perdu ses deux premiers matchs de la saison. Les Spurs restent quand même deuxièmes à l’Ouest et Wemby continue de nous épater pour sa troisième saison dans la Grande Ligue. Il manque juste encore un peu d’adresse de loin pour faire taire ceux qui s’inquiètent dès que l’Alien n’est plus en 30/15/5/4.
- Spurs @ Suns : 9 points à 4/14 au tir dont 1/5 du parking, 9 rebonds, 2 passes, 1 steal et 4 contres en 34 minutes
- Spurs @ Lakers : 19 points à 5/14 au tir dont 0/2 du parking, 9/11 aux lancers, 8 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 33 minutes
- Spurs vs Rockets : 22 points à 8/16 au tir dont 0/2 du parking, 6/6 aux lancers, 8 rebonds, 4 passes, 1 steal et 2 contres en 37 minutes
- Spurs vs Pelicans : 18 points à 8/19 au tir dont 2/9 du parking, 18 rebonds, 3 passes, 1 steal et 3 contres en 32 minutes
Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,3 points à 49,7% dont 23,5% du parking, 81,5% aux lancers, 12,9 rebonds, 3,2 passes, 1,2 steal et 3,8 contres en 34 minutes
VICTOR. WEMBANYAMA. 🇫🇷
22 PTS
8 REB
4 AST
2 BLK
18 points en 2de période !
Victoire des @Spurs face à Houston dans le cadre de la NBA Emirates Cup ! pic.twitter.com/u95zajp0J1
— NBA France (@NBAFRANCE) November 8, 2025
🇫🇷 WEMBY cette nuit !
18 POINTS
18 REBONDS
3 PASSES
3 CONTRES
Victoire face aux Pels (7-2), les @Spurs sont 2èmes à l’Ouest ! pic.twitter.com/gFULWoShxJ
— NBA France (@NBAFRANCE) November 9, 2025
# Alexandre Sarr (Washington Wizards)
Le Bleu qui a le plus brillé cette semaine. Les défaites s’enchaînent pour les Wizards mais Alex, lui, met tout le monde d’accord. Sa grosse perf au Madison Square Garden n’est pas passée inaperçue et il a égalé son season-high contre les Celtics deux jours plus tard avec une adresse qui sourit dans le périmètre. Le sophomore est (déjà) en train de s’imposer comme l’un des meilleurs intérieurs de toute la Conférence Est et il est devenu le troisième joueur le plus rapide à atteindre les 1000 points, 100 paniers à 3-points et 100 contres en carrière. Les deux plus rapide ? Wemby et Chet Holmgren. Ça classe un bonhomme.
- Wizards @ Knicks : 19 points à 8/16 au tir dont 0/3 du parking, 3/3 aux lancers, 8 rebonds, 7 passes, 1 steal et 2 contres en 29 minutes
- Wizards @ Celtics : 31 points à 12/20 au tir dont 4/5 du parking, 3/4 aux lancers, 8 rebonds, 2 passes et 3 contres en 29 minutes
- Wizards vs Cavaliers : 20 points à 10/17 au tir dont 0/4 du parking, 0/2 aux lancers, 4 rebonds, 4 passes et 4 contres en 30 minutes
- Wizards vs Mavericks : 17 points à 6/16 au tir dont 0/3 du parking, 0/2 aux lancers, 6 rebonds, 5 passes et 3 contres en 31 minutes
Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 18,9 points à 52,7% au tir dont 34,5% du parking, 75,8% aux lancers, 7,7 rebonds, 4 passes, 0,8 steal et 2,5 contres en 28,4 minutes
Les highlights des 31 points d’Alexandre Sarr face aux Celtics ! ☘️ pic.twitter.com/SADhY8d8Tr
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 6, 2025
🌪️ Alex 🌪️ pic.twitter.com/j14GYmFlIm
— Washington Wizards (@WashWizards) November 8, 2025
# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)
Lui aussi commence à monter en température à l’image de sa démonstration de force face à Domantas Sabonis face à Sacramento la nuit dernière. Un bon gros double-double et une défense infranchissable sur laquelle le Lituanien s’est cassé les dents (5/17 au tir). C’est exactement le Rudy que l’on veut voir.
- Wolves @ Nets : 15 points à 6/6 au tir et 3/6 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe et 1 contre en 34 minutes
- Wolves @ Knicks : 7 points à 3/3 au tir et 1/2 aux lancers, 9 rebonds en 28 minutes
- Wolves vs Jazz : 8 points à 4 au tir, 9 rebonds, 2 passes et 3 contres en 29 minutes
- Wolves @ Kings : 19 points à 9/10 au tir et 1/2 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe et 5 contres en 34 minutes
Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10,6 points à 76,3% au tir et 53,3% aux lancers, 9,9 rebonds, 1,5 passe, 0,5 steal et 1,8 contres en 31,8 minutes
# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)
Solidement installé dans le cinq majeur, le premier choix de la Draft 2024 est plus agressif en attaque et davantage responsabilisé depuis la blessure de Trae Young. Toutes ses statistiques sont en hausse cette semaine et le sophomore a également franchi le cap symbolique des 1000 points en NBA. Vivement la suite pour Zacch !
- Hawks @ Cavs : 8 points à 4/8 au tir dont 0/2 du parking, 2 rebonds, 5 passes et 3 steals en 24 minutes
- Hawks vs Magic : 21 points à 7/14 au tir dont 3/8 du parking, 4/4 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 1 steal en 26 minutes
- Hawks vs Raptors : 16 points à 6/16 au tir dont 1/5 du parking, 3/3 aux lancers, 5 rebonds, 2 steals et 1 contre en 30 minutes
- Hawks vs Lakers : 19 points à 7/14 au tir dont 3/7 du parking, 1 rebonds, 4 passes et 2 steals en 27 minutes
Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 12,9 points à 43,8% au tir dont 33,3% du parking, 92,3% aux lancers, 2,3 rebonds, 1,4 passe, 1,3 steal et 0,5 contre en 24,8 minutes
Pin down for an opening Three-sacher pic.twitter.com/XfSl1wzUmO
— Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 5, 2025
Zaccharie Risacher
16 points en première mi-temps
21 points en 25 minutes
Et… Désormais +𝟏.𝟎𝟎𝟎 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 en carrière ! 👏
Let’s go !! pic.twitter.com/qj3QbVpeqH
— NBA France (@NBAFRANCE) November 5, 2025
# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)
Il était revenu un poil à la bourre après s’être remis de son opération au pouce et Bilal Coulibaly a dû abandonner ses coéquipiers pour une blessure au mollet contre les Celtics. En espérant le voir vite de retour pour vraiment démarrer sa saison avec les Wizards qui ont bien besoin de leur ailier athlétique pour essayer d’aller gratter quelques victoires.
- Wizards @ Knicks : 15 points à 5/11 au tir dont 3/5 du parking, 2/3 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes et 2 steals en 28 minutes
- Wizards @ Celtics : 1 point à 0/5 au tir dont 0/3 du parking, 1/2 aux lancers, 2 rebonds et 3 passes en 16 minutes
- Wizards vs Cavs : DNP
- Wizards vs Mavs : DNP
Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 10,5 points à 36,8% au tir dont 29,4% du parking, 69,2% aux lancers, 4,8 rebonds, 3,3 passes, 1 steal et 1 contres en 23,8 minutes
# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)
Comme a son habitude, Moussa Diabaté apporte de l’énergie au rebond et des points dans la raquette. Cette semaine, le Jazz a eu droit à la complète avec un double-double bien complet et très peu de déchet au tir. Et si le Français allait chercher une place de titulaire et un double-double de moyenne cette saison ?
- Hornets vs Jazz : 17 points à 7/9 au tir et 3/3 aux lancers, 12 rebonds et 1 contre en 22 minutes
- Hornets @ Pelicans : 6 points à 2/3 au tir et 2/4 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes, 2 steals et 1 contre en 18 minutes
- Hornets @ Heat : 10 points à 4/6 au tir, 2/5 aux lancers, 11 rebonds et 3 contres en 22 minutes.
Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 10,3 points à 64,2% au tir et 65,8% aux lancers, 7,3 rebonds, 0,6 passe, 0,4 steal et 1,3 contre en 20,1 minutes
YEAHHHH MOOSE#HiveMentality | @MoussaDiabate_ pic.twitter.com/2WrdtnsOw9
— Charlotte Hornets (@hornets) November 3, 2025
# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)
Une semaine bien cradingue pour les Clippers qui se termine sans la moindre victoire à se mettre sous la dent. Dans tout ce bazar, Batman fait du Batman en sortie de banc mais il ne pourra pas rattraper les briques envoyées par Bradley Beal à lui seul même s’il avait la main chaude face aux Suns avec un joli 3/7 from downtown.
- Clippers vs Heat : 0 point en 7 minutes
- Clippers vs Thunder : 3 points à 1/5 du parking, 1 rebond et 3 passes en 18 minutes
- Clippers @ Suns : 0 point à 0/3 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 18 minutes
- Clippers vs Suns : 9 points à 3/7 du parking, 3 rebonds, 2 contres et 1 steal en 26 minutes
Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3 points à 28,1% au tir dont 30,0% du parking, 2,6 rebonds, 0,8 passe, 0,7 steal et 0,6 contre en 15,9 minutes
BATUM FROM BEYOND THE ARC… AGAIN ‼️
5-point game. 3:02 left. ESPN. https://t.co/vEntiVGvb2 pic.twitter.com/IbVdyqbBdQ
— NBA (@NBA) November 9, 2025
# Guerschon Yabusele (New York Knicks)
L’intégration du Dancing Bear à New York n’est pas facile et il doit se contenter des minutes du garbage time pour essayer de convaincre Mike Brown de lui donner davantage de responsabilités. Rendez-nous le Guerschon souriant et impactant des Sixers, le Madison Square Garden n’attend que ça pour se remettre à rêver.
- Knicks vs Bulls : 1 rebond en 2 minutes de jeu
- Knicks vs Wizards : 1 point à 0/2 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds en 14 minutes
- Knicks vs Wolves : 5 points à 2/3 au tir dont 1/2 du parking et 1 rebond en 9 minutes
- Knicks vs Nets : 5 points à 1/6 au tir dont 1/4 du parking, 2/4 aux lancers et 2 rebonds en 11 minutes
Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 2 points à 23,1% au tir dont 22,2% du parking, 3,5 rebonds, 0,5 passe, 0,3 steal et 0,3 contre en 11,3 minutes
# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)
Envoyé en G League pour continuer son développement, Tidj’ a saisi l’opportunité en plantant un game-winner pour le Swarm de Greensboro ce week-end. Charles Lee, il est temps de donner une vraie chance au petit Salaün. S’il vous plaît.
- Hornets vs Jazz : 3 minutes de jeu
- Hornets @ Pelicans : DNP
- Hornets @ Heat : DNP
Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 3,1 points à 36,8% au tir dont 33,3% du parking, 66,7% aux lancers, 3,6 rebonds, 0,7 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 11,9 minutes
Tidjane Salaun hits the game-winner for the Greensboro Swarm! 👌 pic.twitter.com/omya9qGRzB
— r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) November 9, 2025
# Noah Penda (Orlando Magic)
Le 32è choix de la Draft continue son apprentissage avec un temps de jeu restreint mais une vraie volonté de bien faire à chaque fois qu’on lui donne sa chance. Pour le moment, le rookie n’a pas été envoyé en G League, preuve que son staff compte sur lui dans le groupe NBA.
- Magic @ Hawks : 4 points à 1/3 au tir et 2/2 aux lancers et 2 rebonds en 2 minutes
- Magic vs Celtics : DNP
- Magic vs Celtics : 0 point en 10 secondes
Les stats de Noah Penda cette saison en NBA : 2,8 points à 54,5% au tir dont 100% du parking, 75,0% aux lancers, 1,7 rebonds, 0,8 passe, 0,2 steal et 0,3 contre en 7,5 minutes
# Nolan Traoré (Brooklyn Nets)
Le meneur de 19 ans a été appelé en G League pour le début de la saison des Nets de Long Island. L’avantage, c’est que le niveau n’est guère plus faible que celui des Nets de Brooklyn sur ce début de saison.
- Nets vs Sixers : DNP
- Nets vs Wolves : 0 point à 0/1 du parking en 4 minutes
- Nets @ Pacers : DNP
- Nets vs Pistons : DNP
- Nets @ Knicks : DNP
Les stats de Nolan Traoré cette saison en NBA : 2,3 points à 22,2% au tir dont 33,3% du parking, 50% aux lancers, 0,3 rebond, 1,3 passe et 0,7 steal en 11 minutes
# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)
20 minutes contre les Blazers, 17 contre les Kings, le Frenchie profite des absences dans l’effectif du Thunder pour jouer. Ça ne se retranscrit pas trop en stats pour le moment mais le champion NBA 2025 (quel flex) reste confiant et ose en attaque. Continue Ous, y’a une vraie place à prendre au sein de l’équipe la plus injouable de toute la Ligue. Si c’était facile ça se saurait.
- Thunder vs Pelicans : 3 points à 1/1 du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 contre en 6 minutes
- Thunder @ Clippers : 1 passe en 6 minutes
- Thunder @ Blazers : 4 points à 1/6 au tir dont 0/2 du parking, 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 2 contres en 20 minutes
- Thunder @ Kings : 3 points à 1/5 au tir dont 1/3 du parking, 5 rebonds et 1 passe en 17 minutes
- Thunder @ Grizzlies : 0 points à 0/1 du parking, 1 rebond et 1 steal en 7 minutes
Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 1,5 point à 21,1% au tir dont 18,2% du parking, 100% aux lancers, 2,0 rebonds et 0,5 passe et 0,6 contre en 10,1 minutes
# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)
Rayan Rupert a regardé les Blazers mettre fin à l’invincibilité du Thunder depuis le banc.
- Blazers vs Lakers : DNP
- Blazers vs Thunder : DNP
- Blazers @ Heat : DNP
Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 1,3 point à 40% au tir dont 33,3% du parking, 1,3 rebond, 0,5 passe et 0,5 steal en 6,3 minutes
# Pacôme Dadiet (New York Knicks)
Comme l’année dernière, Pacôme alterne entre la NBA et la G League. Mike Brown n’est pas Tom Thibodeau, mais il ne fait pas beaucoup confiance à son trio de français pour le moment.
- Knicks vs Bulls : 1 minute de jeu
- Knicks vs Wizards : 1 rebond en 4 minutes
- Knicks vs Wolves : 1 rebond et 1 passe en 2 minutes
- Knicks vs Nets : 2 points à 0/2 au tir, 2/2 aux lancers et 1 rebond.
Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 0,5 point à 0% au tir, 100% aux lancers, 0,8 rebond, 0,3 passe en 3,0 minutes
# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)
5 points et de bonnes minutes contre les Lakers malgré la défaite. Sidy Cissoko apporte ses qualités athlétique et une belle vision du jeu sur ses quelques apparitions à Portland.
- Blazers vs Lakers : 5 points à 2/2 au tir et 1/2 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 2 steals en 14 minutes
- Blazers vs Thunder : 0 point à 0/1 du parking et 3 rebonds en 8 minutes
- Blazers @ Heat : 3 points à 1/4 au tir dont 0/1 du parking et 2 rebonds en 17 minutes
Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 2,0 point à 42,9% au tir dont 0% du parking, 66,7% aux lancers, 1,8 rebond et 0,5 passe en 10 minutes
# Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)
7 matchs, 29 minutes, et Joan Beringer n’a raté… qu’un seul tir de sa vie en NBA ! Le temps de jeu reste léger, surtout dans le garbage time, mais Joan apprend vite et ADORE mettre la tête dans le cercle. Attention quand même à ne pas se mettre la ligue à dos en allant dunker à moins d’une seconde de la fin d’un blowout…
- Wolves @ Nets : 0 point à 0/1 au tir et 1 rebond en 3 minutes
- Wolves @ Knicks : 2 points à 1/1 au tir en 3 minutes
- Wolves vs Jazz : 6 points à 3/3 au tir, 3 rebonds et 1 contre en 9 minutes
- Wolves @ Kings : 2 points à 1/1 au tir et 1 steal en 6 minutes
Les stats de Joan Beringer cette saison en NBA : 1,7 point à 85,7% au tir et 1,1 rebonds en 4,1 minutes
Joan Beringer PnR dunk, assisted by Joe Ingles pic.twitter.com/1KaHRguVf2
— Timberwolves Clips (@WolvesClips) November 8, 2025
# Noa Essengue (Chicago Bulls)
Le plus jeune rookie français de cette cuvée, également celui sélectionné le plus haut, mais c’est le dernier à ne pas encore être entré en jeu cette saison. À 18 ans, il n’y a pas le feu au lac, surtout que les Bulls se sont mis en tête de jouer le Top 4 à l’Est.
- Bulls @ Knicks : DNP
- Bulls vs Sixers : DNP
- Bulls @ Bucks : DNP
- Bulls @ Cavs : DNP
Les stats de Noa Essengue cette saison en NBA : –
# Maxime Raynaud (Sacramento Kings)
Une semaine chargée lors de laquelle il a marqué son premier panier en NBA face aux Warriors. Responsabilisé en l’absence de Domantas Sabonis, Mad Max a répondu présent en passant à un petit panier de son premier double-double en NBA contre le Thunder. Il a posé une mixtape en G League dès le lendemain (18 points et 15 rebonds) avant de remettre ça en back-to-back-to-back contre les Wolves la nuit dernière. Le compteur est lancé et on devrait le voir le plus en plus du côté de Sacramento.
- Kings @ Nuggets : DNP
- Kings vs Warriors : 6 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking, 4/4 aux lancers, 3 rebonds, 1 steal et 1 contre en 15 minutes
- Kings vs Thunder : 8 points à 3/10 au tir dont 0/1 du parking, 2/2 aux lancers, 10 rebonds, 1 passe et 1 steal en 24 minutes
- Kings vs Wolves : 5 points à 2/2 au tir, 1/2 aux lancers en 5 minutes.
Les stats de Maxime Raynaud cette saison en NBA : 0 point à 0% au tir, 3 rebonds et 1 passe en 8,5 minutes
Let’s go !!
Le premier panier de Maxime Raynaud en NBA.
Un rebond offensif et le putback en finesse. Welcome to the League, rook ! 🥹🇫🇷pic.twitter.com/coXrpGvcQD
— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) November 6, 2025
MAXIME RAYNAUD !! 🇫🇷
8 points, 10 rebonds, 1 passe et 1 interception pour le joueur des @SacramentoKings !
Lourde défaite face au champion en titre pic.twitter.com/O2DzYAXHoy
— NBA France (@NBAFRANCE) November 8, 2025
Gros double-double pour Mad Max au lendemain de son meilleur match en NBA face au Thunderpic.twitter.com/Ad6HLMQdKW
— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) November 9, 2025
# Mohamed Diawara (New York Knicks)
Lui aussi a célébré ses premiers points en NBA cette semaine. Il a même profité du blowout face aux Nets pour rendre une ligne parfaite en 5 minutes (5 points à 100% au tir) la nuit dernière.
- Knicks vs Bulls : 1 minute de jeu
- Knicks vs Wizards : 0 point à 0/1 au tir et 0/2 aux lancers, 1 passe en 14 minutes
- Knicks vs Wolves : 2 points à 1/1 au tir et 1 rebond en 2 minutes
- Knicks vs Nets : 5 points à 2/2 au tir dont 1/1 du parking en 5 minutes
Les stats de Mohamed Diawara cette saison en NBA : 1,4 points à 75,0% au tir et 100% du parking, 0,2 rebond et 0,2 passe en 2,6 minutes.