C’est l’heure de la traditionnelle revue d’effectif pour nos Français de NBA. 19 pépères potentiellement en tenue chaque semaine, ça commence à faire une jolie délégation. On fait un gros récap de cette troisième semaine de la saison ?

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Premier coup de « moins bien » pour notre Wemby national. Quoi de plus normal à 22 ans ? Les défenses n’ont pas loupé le début de saison de MVP de l’Alien et se resserrent en mettant au défi les shooteurs des Spurs de rentrer le ballon dans le cercle. Ça se ressent évidement dans les stats du V et dans le bilan collectif puisque San Antonio a perdu ses deux premiers matchs de la saison. Les Spurs restent quand même deuxièmes à l’Ouest et Wemby continue de nous épater pour sa troisième saison dans la Grande Ligue. Il manque juste encore un peu d’adresse de loin pour faire taire ceux qui s’inquiètent dès que l’Alien n’est plus en 30/15/5/4.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,3 points à 49,7% dont 23,5% du parking, 81,5% aux lancers, 12,9 rebonds, 3,2 passes, 1,2 steal et 3,8 contres en 34 minutes

VICTOR. WEMBANYAMA. 🇫🇷

22 PTS

8 REB

4 AST

2 BLK

18 points en 2de période !

Victoire des @Spurs face à Houston dans le cadre de la NBA Emirates Cup ! pic.twitter.com/u95zajp0J1

— NBA France (@NBAFRANCE) November 8, 2025

🇫🇷 WEMBY cette nuit !

18 POINTS

18 REBONDS

3 PASSES

3 CONTRES

Victoire face aux Pels (7-2), les @Spurs sont 2èmes à l’Ouest ! pic.twitter.com/gFULWoShxJ

— NBA France (@NBAFRANCE) November 9, 2025

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Le Bleu qui a le plus brillé cette semaine. Les défaites s’enchaînent pour les Wizards mais Alex, lui, met tout le monde d’accord. Sa grosse perf au Madison Square Garden n’est pas passée inaperçue et il a égalé son season-high contre les Celtics deux jours plus tard avec une adresse qui sourit dans le périmètre. Le sophomore est (déjà) en train de s’imposer comme l’un des meilleurs intérieurs de toute la Conférence Est et il est devenu le troisième joueur le plus rapide à atteindre les 1000 points, 100 paniers à 3-points et 100 contres en carrière. Les deux plus rapide ? Wemby et Chet Holmgren. Ça classe un bonhomme.

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 18,9 points à 52,7% au tir dont 34,5% du parking, 75,8% aux lancers, 7,7 rebonds, 4 passes, 0,8 steal et 2,5 contres en 28,4 minutes

Les highlights des 31 points d’Alexandre Sarr face aux Celtics ! ☘️ pic.twitter.com/SADhY8d8Tr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 6, 2025

🌪️ Alex 🌪️ pic.twitter.com/j14GYmFlIm

— Washington Wizards (@WashWizards) November 8, 2025

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Lui aussi commence à monter en température à l’image de sa démonstration de force face à Domantas Sabonis face à Sacramento la nuit dernière. Un bon gros double-double et une défense infranchissable sur laquelle le Lituanien s’est cassé les dents (5/17 au tir). C’est exactement le Rudy que l’on veut voir.

Wolves @ Nets : 15 points à 6/6 au tir et 3/6 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe et 1 contre en 34 minutes

Wolves @ Knicks : 7 points à 3/3 au tir et 1/2 aux lancers, 9 rebonds en 28 minutes

Wolves vs Jazz : 8 points à 4 au tir, 9 rebonds, 2 passes et 3 contres en 29 minutes

Wolves @ Kings : 19 points à 9/10 au tir et 1/2 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe et 5 contres en 34 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10,6 points à 76,3% au tir et 53,3% aux lancers, 9,9 rebonds, 1,5 passe, 0,5 steal et 1,8 contres en 31,8 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Solidement installé dans le cinq majeur, le premier choix de la Draft 2024 est plus agressif en attaque et davantage responsabilisé depuis la blessure de Trae Young. Toutes ses statistiques sont en hausse cette semaine et le sophomore a également franchi le cap symbolique des 1000 points en NBA. Vivement la suite pour Zacch !

Hawks @ Cavs : 8 points à 4/8 au tir dont 0/2 du parking, 2 rebonds, 5 passes et 3 steals en 24 minutes

Hawks vs Magic : 21 points à 7/14 au tir dont 3/8 du parking, 4/4 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 1 steal en 26 minutes

Hawks vs Raptors : 16 points à 6/16 au tir dont 1/5 du parking, 3/3 aux lancers, 5 rebonds, 2 steals et 1 contre en 30 minutes

Hawks vs Lakers : 19 points à 7/14 au tir dont 3/7 du parking, 1 rebonds, 4 passes et 2 steals en 27 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 12,9 points à 43,8% au tir dont 33,3% du parking, 92,3% aux lancers, 2,3 rebonds, 1,4 passe, 1,3 steal et 0,5 contre en 24,8 minutes

Pin down for an opening Three-sacher pic.twitter.com/XfSl1wzUmO

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 5, 2025

Zaccharie Risacher

16 points en première mi-temps

21 points en 25 minutes

Et… Désormais +𝟏.𝟎𝟎𝟎 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 en carrière ! 👏

Let’s go !! pic.twitter.com/qj3QbVpeqH

— NBA France (@NBAFRANCE) November 5, 2025

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Il était revenu un poil à la bourre après s’être remis de son opération au pouce et Bilal Coulibaly a dû abandonner ses coéquipiers pour une blessure au mollet contre les Celtics. En espérant le voir vite de retour pour vraiment démarrer sa saison avec les Wizards qui ont bien besoin de leur ailier athlétique pour essayer d’aller gratter quelques victoires.

Wizards @ Knicks : 15 points à 5/11 au tir dont 3/5 du parking, 2/3 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes et 2 steals en 28 minutes

Wizards @ Celtics : 1 point à 0/5 au tir dont 0/3 du parking, 1/2 aux lancers, 2 rebonds et 3 passes en 16 minutes

Wizards vs Cavs : DNP

Wizards vs Mavs : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 10,5 points à 36,8% au tir dont 29,4% du parking, 69,2% aux lancers, 4,8 rebonds, 3,3 passes, 1 steal et 1 contres en 23,8 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Comme a son habitude, Moussa Diabaté apporte de l’énergie au rebond et des points dans la raquette. Cette semaine, le Jazz a eu droit à la complète avec un double-double bien complet et très peu de déchet au tir. Et si le Français allait chercher une place de titulaire et un double-double de moyenne cette saison ?

Hornets vs Jazz : 17 points à 7/9 au tir et 3/3 aux lancers, 12 rebonds et 1 contre en 22 minutes

Hornets @ Pelicans : 6 points à 2/3 au tir et 2/4 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes, 2 steals et 1 contre en 18 minutes

Hornets @ Heat : 10 points à 4/6 au tir, 2/5 aux lancers, 11 rebonds et 3 contres en 22 minutes.

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 10,3 points à 64,2% au tir et 65,8% aux lancers, 7,3 rebonds, 0,6 passe, 0,4 steal et 1,3 contre en 20,1 minutes

YEAHHHH MOOSE#HiveMentality | @MoussaDiabate_ pic.twitter.com/2WrdtnsOw9

— Charlotte Hornets (@hornets) November 3, 2025

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Une semaine bien cradingue pour les Clippers qui se termine sans la moindre victoire à se mettre sous la dent. Dans tout ce bazar, Batman fait du Batman en sortie de banc mais il ne pourra pas rattraper les briques envoyées par Bradley Beal à lui seul même s’il avait la main chaude face aux Suns avec un joli 3/7 from downtown.

Clippers vs Heat : 0 point en 7 minutes

Clippers vs Thunder : 3 points à 1/5 du parking, 1 rebond et 3 passes en 18 minutes

Clippers @ Suns : 0 point à 0/3 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 18 minutes

Clippers vs Suns : 9 points à 3/7 du parking, 3 rebonds, 2 contres et 1 steal en 26 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3 points à 28,1% au tir dont 30,0% du parking, 2,6 rebonds, 0,8 passe, 0,7 steal et 0,6 contre en 15,9 minutes

BATUM FROM BEYOND THE ARC… AGAIN ‼️

5-point game. 3:02 left. ESPN. https://t.co/vEntiVGvb2 pic.twitter.com/IbVdyqbBdQ

— NBA (@NBA) November 9, 2025

# Guerschon Yabusele (New York Knicks)

L’intégration du Dancing Bear à New York n’est pas facile et il doit se contenter des minutes du garbage time pour essayer de convaincre Mike Brown de lui donner davantage de responsabilités. Rendez-nous le Guerschon souriant et impactant des Sixers, le Madison Square Garden n’attend que ça pour se remettre à rêver.

Knicks vs Bulls : 1 rebond en 2 minutes de jeu

Knicks vs Wizards : 1 point à 0/2 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds en 14 minutes

Knicks vs Wolves : 5 points à 2/3 au tir dont 1/2 du parking et 1 rebond en 9 minutes

Knicks vs Nets : 5 points à 1/6 au tir dont 1/4 du parking, 2/4 aux lancers et 2 rebonds en 11 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 2 points à 23,1% au tir dont 22,2% du parking, 3,5 rebonds, 0,5 passe, 0,3 steal et 0,3 contre en 11,3 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Envoyé en G League pour continuer son développement, Tidj’ a saisi l’opportunité en plantant un game-winner pour le Swarm de Greensboro ce week-end. Charles Lee, il est temps de donner une vraie chance au petit Salaün. S’il vous plaît.

Hornets vs Jazz : 3 minutes de jeu

Hornets @ Pelicans : DNP

Hornets @ Heat : DNP

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 3,1 points à 36,8% au tir dont 33,3% du parking, 66,7% aux lancers, 3,6 rebonds, 0,7 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 11,9 minutes

Tidjane Salaun hits the game-winner for the Greensboro Swarm! 👌 pic.twitter.com/omya9qGRzB

— r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) November 9, 2025

# Noah Penda (Orlando Magic)

Le 32è choix de la Draft continue son apprentissage avec un temps de jeu restreint mais une vraie volonté de bien faire à chaque fois qu’on lui donne sa chance. Pour le moment, le rookie n’a pas été envoyé en G League, preuve que son staff compte sur lui dans le groupe NBA.

Magic @ Hawks : 4 points à 1/3 au tir et 2/2 aux lancers et 2 rebonds en 2 minutes

Magic vs Celtics : DNP

Magic vs Celtics : 0 point en 10 secondes

Les stats de Noah Penda cette saison en NBA : 2,8 points à 54,5% au tir dont 100% du parking, 75,0% aux lancers, 1,7 rebonds, 0,8 passe, 0,2 steal et 0,3 contre en 7,5 minutes

# Nolan Traoré (Brooklyn Nets)

Le meneur de 19 ans a été appelé en G League pour le début de la saison des Nets de Long Island. L’avantage, c’est que le niveau n’est guère plus faible que celui des Nets de Brooklyn sur ce début de saison.

Nets vs Sixers : DNP

Nets vs Wolves : 0 point à 0/1 du parking en 4 minutes

Nets @ Pacers : DNP

Nets vs Pistons : DNP

Nets @ Knicks : DNP

Les stats de Nolan Traoré cette saison en NBA : 2,3 points à 22,2% au tir dont 33,3% du parking, 50% aux lancers, 0,3 rebond, 1,3 passe et 0,7 steal en 11 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

20 minutes contre les Blazers, 17 contre les Kings, le Frenchie profite des absences dans l’effectif du Thunder pour jouer. Ça ne se retranscrit pas trop en stats pour le moment mais le champion NBA 2025 (quel flex) reste confiant et ose en attaque. Continue Ous, y’a une vraie place à prendre au sein de l’équipe la plus injouable de toute la Ligue. Si c’était facile ça se saurait.

Thunder vs Pelicans : 3 points à 1/1 du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 contre en 6 minutes

Thunder @ Clippers : 1 passe en 6 minutes

Thunder @ Blazers : 4 points à 1/6 au tir dont 0/2 du parking, 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 2 contres en 20 minutes

Thunder @ Kings : 3 points à 1/5 au tir dont 1/3 du parking, 5 rebonds et 1 passe en 17 minutes

Thunder @ Grizzlies : 0 points à 0/1 du parking, 1 rebond et 1 steal en 7 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 1,5 point à 21,1% au tir dont 18,2% du parking, 100% aux lancers, 2,0 rebonds et 0,5 passe et 0,6 contre en 10,1 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Rayan Rupert a regardé les Blazers mettre fin à l’invincibilité du Thunder depuis le banc.

Blazers vs Lakers : DNP

Blazers vs Thunder : DNP

Blazers @ Heat : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 1,3 point à 40% au tir dont 33,3% du parking, 1,3 rebond, 0,5 passe et 0,5 steal en 6,3 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Comme l’année dernière, Pacôme alterne entre la NBA et la G League. Mike Brown n’est pas Tom Thibodeau, mais il ne fait pas beaucoup confiance à son trio de français pour le moment.

Knicks vs Bulls : 1 minute de jeu

Knicks vs Wizards : 1 rebond en 4 minutes

Knicks vs Wolves : 1 rebond et 1 passe en 2 minutes

Knicks vs Nets : 2 points à 0/2 au tir, 2/2 aux lancers et 1 rebond.

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 0,5 point à 0% au tir, 100% aux lancers, 0,8 rebond, 0,3 passe en 3,0 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

5 points et de bonnes minutes contre les Lakers malgré la défaite. Sidy Cissoko apporte ses qualités athlétique et une belle vision du jeu sur ses quelques apparitions à Portland.

Blazers vs Lakers : 5 points à 2/2 au tir et 1/2 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 2 steals en 14 minutes

Blazers vs Thunder : 0 point à 0/1 du parking et 3 rebonds en 8 minutes

Blazers @ Heat : 3 points à 1/4 au tir dont 0/1 du parking et 2 rebonds en 17 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 2,0 point à 42,9% au tir dont 0% du parking, 66,7% aux lancers, 1,8 rebond et 0,5 passe en 10 minutes

# Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)

7 matchs, 29 minutes, et Joan Beringer n’a raté… qu’un seul tir de sa vie en NBA ! Le temps de jeu reste léger, surtout dans le garbage time, mais Joan apprend vite et ADORE mettre la tête dans le cercle. Attention quand même à ne pas se mettre la ligue à dos en allant dunker à moins d’une seconde de la fin d’un blowout…

Wolves @ Nets : 0 point à 0/1 au tir et 1 rebond en 3 minutes

Wolves @ Knicks : 2 points à 1/1 au tir en 3 minutes

Wolves vs Jazz : 6 points à 3/3 au tir, 3 rebonds et 1 contre en 9 minutes

Wolves @ Kings : 2 points à 1/1 au tir et 1 steal en 6 minutes

Les stats de Joan Beringer cette saison en NBA : 1,7 point à 85,7% au tir et 1,1 rebonds en 4,1 minutes

Joan Beringer PnR dunk, assisted by Joe Ingles pic.twitter.com/1KaHRguVf2

— Timberwolves Clips (@WolvesClips) November 8, 2025

# Noa Essengue (Chicago Bulls)

Le plus jeune rookie français de cette cuvée, également celui sélectionné le plus haut, mais c’est le dernier à ne pas encore être entré en jeu cette saison. À 18 ans, il n’y a pas le feu au lac, surtout que les Bulls se sont mis en tête de jouer le Top 4 à l’Est.

Bulls @ Knicks : DNP

Bulls vs Sixers : DNP

Bulls @ Bucks : DNP

Bulls @ Cavs : DNP

Les stats de Noa Essengue cette saison en NBA : –

# Maxime Raynaud (Sacramento Kings)

Une semaine chargée lors de laquelle il a marqué son premier panier en NBA face aux Warriors. Responsabilisé en l’absence de Domantas Sabonis, Mad Max a répondu présent en passant à un petit panier de son premier double-double en NBA contre le Thunder. Il a posé une mixtape en G League dès le lendemain (18 points et 15 rebonds) avant de remettre ça en back-to-back-to-back contre les Wolves la nuit dernière. Le compteur est lancé et on devrait le voir le plus en plus du côté de Sacramento.

Kings @ Nuggets : DNP

Kings vs Warriors : 6 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking, 4/4 aux lancers, 3 rebonds, 1 steal et 1 contre en 15 minutes

Kings vs Thunder : 8 points à 3/10 au tir dont 0/1 du parking, 2/2 aux lancers, 10 rebonds, 1 passe et 1 steal en 24 minutes

Kings vs Wolves : 5 points à 2/2 au tir, 1/2 aux lancers en 5 minutes.

Les stats de Maxime Raynaud cette saison en NBA : 0 point à 0% au tir, 3 rebonds et 1 passe en 8,5 minutes

Let’s go !!

Le premier panier de Maxime Raynaud en NBA.

Un rebond offensif et le putback en finesse. Welcome to the League, rook ! 🥹🇫🇷pic.twitter.com/coXrpGvcQD

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) November 6, 2025

MAXIME RAYNAUD !! 🇫🇷

8 points, 10 rebonds, 1 passe et 1 interception pour le joueur des @SacramentoKings !

Lourde défaite face au champion en titre pic.twitter.com/O2DzYAXHoy

— NBA France (@NBAFRANCE) November 8, 2025

Gros double-double pour Mad Max au lendemain de son meilleur match en NBA face au Thunderpic.twitter.com/Ad6HLMQdKW

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) November 9, 2025

# Mohamed Diawara (New York Knicks)

Lui aussi a célébré ses premiers points en NBA cette semaine. Il a même profité du blowout face aux Nets pour rendre une ligne parfaite en 5 minutes (5 points à 100% au tir) la nuit dernière.

Knicks vs Bulls : 1 minute de jeu

Knicks vs Wizards : 0 point à 0/1 au tir et 0/2 aux lancers, 1 passe en 14 minutes

Knicks vs Wolves : 2 points à 1/1 au tir et 1 rebond en 2 minutes

Knicks vs Nets : 5 points à 2/2 au tir dont 1/1 du parking en 5 minutes

Les stats de Mohamed Diawara cette saison en NBA : 1,4 points à 75,0% au tir et 100% du parking, 0,2 rebond et 0,2 passe en 2,6 minutes.