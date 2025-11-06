Le choc de la nuit a été serré jusqu’au bout, mais à la fin ce sont les Los Angeles Lakers qui s’imposent 118 à 116. Luka Doncic, bien que maladroit, a été énorme dans ce match, là où Victor Wembanyama est un petit peu passé à côté. Slovénie 1, France 0.

Interminable. Si ce match a été serré, il n’a pas pour autant été beau et la dernière minute de jeu (qui a semblé durer une heure) en est le parfait symbole. Deux équipes qui collectionnent les fautes, des arbitres dépassés et un chrono qui ne tourne jamais. Mais au bout du suspense, ce sont les Los Angeles Lakers qui s’imposent 118 à 116 et peuvent remercier Julian Champagnie pour les deux lancers-francs ratés au buzzer.

Luka Doncic est incontestablement l’homme du match. D’accord son 9/27 au tir n’est pas reluisant, mais le Slovène a eu une activité impressionnante pendant ses 41 minutes sur le parquet et notamment en défense. Cette phrase peut surprendre, mais au-delà de ses 9 rebonds,5 interceptions et 2 contres, il s’est constamment battu pour gêner ses adversaires directs.

En attaque, c’est pas mal non plus. Sa distribution a été impressionnante et il a notamment délivré une des passes de ce début de saison pour Rui Hachimura. Et au scoring, il a su accélérer au bon moment et mettre des paniers qui ont résonné dans le crâne des joueurs des Spurs. 35 points et 13 passes qui ont plus que pesé dans la victoire.

Quelle passe de Luka Doncic 😭😭

Son match, jusque-là est monstrueux ! pic.twitter.com/0oXTf3XmCO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 6, 2025

En face Victor Wembanyama est un petit peu passé à côté. Tout n’est pas à jeter. Contrairement à son match contre les Suns, il a été impactant défensivement, les Lakers se régalant de ses absences pour envoyer des alley-oops à tout berzingue. Il a été plus agressif en deuxième mi-temps pour se rendre plusieurs fois sur la ligne des lancers-francs. Mais il a été timide en première, maladroit tout au long de la partie et s’est fait exclure pour 6 fautes à 1m30 de la fin du match, ce qui a presque scellé les espoirs de son équipe. Le Français a terminé la rencontre avec 19 points, 8 rebonds, 3 passes, 1 contre et 1 interception à 5/14 au tir, 0/2 de loin et 9/11 aux lancers.

Deux performances timorées de suite qui appellent un rebond cinglant vendredi soir face aux Rockets. Les Lakers attendront, eux, un jour de plus pour retrouver les parquets. Ce sera en déplacement face aux Hawks.