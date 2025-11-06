Résumé NBA de la nuit : les Nets ont gagné un match de basket-ball
Le 06 nov. 2025 à 08:26 par Robin Wolff
Nuit intense en NBA, mais la plus grande surprise est assurément cette victoire des Nets. Certes les Indiana Pacers ne sont pas des foudres de guerre non plus cette saison, mais à domicile, s’incliner contre Brooklyn… Les deux futures lanternes rouges de l’Est sont presque déjà désignées.
Les résultats NBA de la nuit :
- Cavaliers – Sixers : 132-121 (les stats)
- Pistons – Jazz : 114-103 (les stats)
- Pacers – Nets : 103-112 (les stats)
- Celtics – Wizards : 136-107 (les stats)
- Knicks – Wolves : 137-114 (les stats)
- Grizzlies – Rockets : 109-124 (les stats)
- Mavericks – Pelicans : 99-101 (les stats)
- Nuggets – Heat : 122-112 (les stats)
- Lakers – Spurs : 118-116 (les stats)
- Blazers – Thunder : 121-119 (les stats)
- Kings – Warriors : 121-116 (les stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Donovan Mitchell a été provoqué par un enfant sur NBA 2K, il a répondu. 46 points et la victoire pour les Cavaliers. Retour de Darius Garland sur les parquets en prime.
- 22 points et 22 rebonds pour Jalen Duren. 31 points (19 dans le dernier quart-temps) et 10 passes pour Cade Cunningham. Tout va bien à Detroit.
- LES NETS ONT GAGNÉ GRÂCE À UN GROS MATCH DE MICHAEL PORTER JR. PROMIS, CE N’EST PAS UNE BLAGUE.
- Les Wizards ont pris une belle dérouillée, mais ça n’a pas empêché Alexandre Sarr de performer. 31 points et 8 rebonds en 29 minutes sur le parquet.
- Le match a été serré trois quarts-temps entre Knicks et Wolves, puis Jalen Brunson s’est réveillé. Retour amer pour Anthony Edwards.
- Les Rockets ont profité du chaos actuel chez les Grizzlies. Gros match d’Amen Thompson en 28-10-7.
- Très mauvaise défaite des Mavs. Cooper Flagg a même déclaré en conférence de presse qu’il n’avait jamais autant perdu. Deux victoires de suite pour les Pels… ça joue le titre.
- Nikola Jokic est un monstre. 33 points, 15 rebonds, 16 passes décisives et la victoire.
- Les Los Angeles Lakers se sont imposés au bout du suspense, grâce à un gros Luka Doncic et à des lancers-francs clutchs ratés par Julian Champagnie. Victor Wembanyama est passé un petit peu à côté de son match.
- Le Thunder n’est plus invaincu. En back-to-back, ils ont subi la loi de Blazers collectifs et appliqués. Tout le monde a désormais perdu en NBA
- Retour en 2017. Russell Westbook a claqué un triple-double et a fait gagner son équipe. Il est aussi devenu le guard avec le plus de rebonds dans l’histoire de la NBA. Maxime Raynaud a lui inscrit ses premiers points en NBA !
Le highlight de la nuit :
LA NOUVELLE PASSE DINGUE DE NIKOLA JOKIC 😭 pic.twitter.com/dGXM19wnif
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 6, 2025
Les classements NBA
Les résultats en TTFL
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme NBA de ce soir
- 3h : Suns – Clippers