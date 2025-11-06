Résumé NBA de la nuit : les Nets ont gagné un match de basket-ball

Nuit intense en NBA, mais la plus grande surprise est assurément cette victoire des Nets. Certes les Indiana Pacers ne sont pas des foudres de guerre non plus cette saison, mais à domicile, s’incliner contre Brooklyn… Les deux futures lanternes rouges de l’Est sont presque déjà désignées.

Les résultats NBA de la nuit :

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

LA NOUVELLE PASSE DINGUE DE NIKOLA JOKIC 😭 pic.twitter.com/dGXM19wnif

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 6, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !