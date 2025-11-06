La nuit des Français en NBA : Maxime Raynaud marque ses premiers points en NBA !

Des jolies performances françaises cette nuit en NBA avec notamment le carton d’Alexandre Sarr. Mais si un bleu se souviendra de ce 5 novembre 2025, c’est Maxime Raynaud. Il a inscrit ses premiers points en NBA !

Victor Wembanyama

Discret en première mi-temps, agressif mais maladroit en deuxième, exclu pour 6 fautes à 1m30 de la fin. L’Alien n’a pas fait un très bon match même si tout n’est pas à jeter, notamment en défense. 19 points, 8 rebonds, 3 passes décisives, 1 contre et 1 interception à 5/14 au tir, 0/2 de loin et 9/11 aux lancers. C’est facile de se rassurer quand on se dit que ce sont ça, ses stats d’un match plus que moyen.

Alex Sarr

Quelle performance, à nouveau, d’Alexandre Sarr. Le pivot des Wizards a réussi la deuxième meilleure performance au scoring de sa carrière en NBA, malgré seulement 29 minutes sur le parquet. 31 points, 8 rebonds, 3 contres et 2 passes décisives à 12/20 au tir, 4/5 de loin et 3/4 aux lancers.

Bilal Coulibaly

Son coéquipier a eu beaucoup plus de mal. L’ailier n’a jamais réussi à se montrer face aux Celtics et termine à 1 point, 2 rebonds et 3 passes à 0/5 au tir, 0/3 de loin et 1/2 aux lancers.

Guerschon Yabusele

Passages efficaces pour le Dancing Bear face aux Wolves. 5 points et 1 rebond en 9 minutes à 2/3 au tir et 1/2 de loin.

Pacôme Dadiet

Deux minutes sur le parquet, le temps de capter un rebond et de distribuer une passe décisive.

Mohamed Diawara

Deux minutes sur le parquet, le temps de marquer 2 points à 1/1 au tir et de capter un rebond.

Rudy Gobert

Match difficile pour le pivot des Wolves face à Karl-Anthony Towns et Mitchell Robinson. 7 points et 9 rebonds à 3/3 au tir et 1/2 aux lancers. Propre, mais discret.

Joan Beringer

Trois minutes sur le parquet, le temps de marquer 2 points à 1/1 au tir.

Sidy Cissoko

Sortie plus compliquée que la dernière pour l’arrière des Blazers. Aucun point inscrit en huit minutes de jeu et un tir manqué, mais trois rebonds captés.

Ousmane Dieng

Mark Daigneault a fait confiance à Ousmane Dieng ! 20 minutes cette nuit pour l’ailier qui a manqué d’adresse, mais pas d’intensité. 4 points, 6 rebonds, 2 contres et 1 passe à 1/6 au tir, 0/2 de loin et 2/2 aux lancers

Maxime Raynaud

Maxime Raynaud a inscrit ses premiers points en NBA ! En 15 minutes face aux Warriors, le pivot a compilé 6 points, 3 rebonds, 1 contre et 1 interception à 1/3 au tir, 0/1 de loin et 4/4 aux lancers.

Let’s go !!

Le premier panier de Maxime Raynaud en NBA.

