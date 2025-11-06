Cooper Flagg, à propos du début de saison de Dallas : « Je n’ai jamais autant perdu de ma vie »

Après une nouvelle défaite des Mavericks (contre les Pelicans en back-to-back…) cette nuit, qui les positionne désormais à un bilan de 2-6, Cooper Flagg s’est exprimé sur le mauvais début de saison de son équipe. Le premier choix de la Draft a évoqué la défaite comme sorte de concept un peu nouveau, lui qui a été habitué jusqu’ici à perdre très occasionnellement.

Cooper Flagg découvre la NBA, et tout ce qui va avec. Jouer dans une équipe qui a eu le premier choix de Draft en fin de saison précédente, c’est jouer – la plupart du temps – pour une équipe qui va gagner peu de matchs la saison suivante. Cependant, les Mavericks, avec leur équipe solide sur le papier, devaient faire figure d’exception.

Après huit matchs… ce n’est pas forcément le cas. 2 victoires pour 6 défaites, et une sensation nouvelle pour Cooper Flagg, le premier choix de la Draft 2025. Très attendu en NBA, le prospect prend ses marques mais explique aux journalistes avoir peut-être un peu de mal avec le concept de défaite. Surtout pour un joueur qui n’a connu que le succès jusqu’ici aux échelons universitaires et lycée.

« Personnellement, je n’ai autant perdu dans ma vie, je crois. C’est très différent. Je vais jouer encore beaucoup de matchs, il faut que je m’adapte, que je m’habitue. Je parle pour moi, mais ce n’est pas fun. J’essaye de changer les choses, de faire en sorte d’aller dans la bonne direction. » – Cooper Flagg.

Les Mavericks sont privés actuellement d’Anthony Davis, de Kyrie Irving, de Dereck Lively et de Dante Exum. Des joueurs qui ont du poids dans le jeu pour les trois premiers, au point de changer le visage de l’équipe complètement lorsqu’ils foulent le parquet. Le futur est donc sans doute meilleur que la période actuelle. Il faut s’accrocher, et tenter, avant de penser au meilleur, à réussir à prendre avec philosophie cette période nouvelle et pas forcément marrante.

Cooper Flagg: “It’s not fun to just keep losing, losing games. Like to make a change… steps in the right direction.”

Flagg said this is the most he has lost ever. pic.twitter.com/6sszl3JTdx

— Landon Thomas (@sixfivelando) November 6, 2025