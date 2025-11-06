Donovan Mitchell n’a pas eu besoin d’un discours, ni d’une provocation publique. Juste un gamin sur le jeu vidéo NBA 2K qui lui a dit qu’il était « washed » (l’équivalent de dire qu’il n’a plus le niveau). Résultat : 46 points le soir-même, et un message clair en conférence de presse. « Ce match, il était pour lui. »

Donovan Mitchell a simplement transformé une partie de NBA 2K en carburant pour coller 46 points le soir-même. Pas de storytelling inutile, juste une phrase qui résume tout :

« Ce gamin m’a appelé washed. Il disait qu’il n’avait pas vu un highlight de moi depuis longtemps. Je lui ai dit d’attendre. Ce match, il est pour lui. »

Mitchell raconte ça sourire aux lèvres, mais on connaît la réalité : certains joueurs n’ont besoin de presque rien pour passer en mode punition. Un mot de travers, un troll dans un micro-casque, et ça finit en chantier sur le parquet. Le gamin ? On ne sait même pas si c’en était un.

« Peut-être un adulte, j’en sais rien. Mais je lui ai dit que je lui ferai une dédicace. »

Voilà. Le trash-talk n’a pas d’adresse postale. Mais il a des conséquences.

Donovan Mitchell explique que sa performance dingue (46 points) est une réponse à un gamin qui l’a énervé sur 2K 😭😭

» Il a dit que j’étais fini, qu’il n’avait pas vu un seul de mes highligts depuis un bon moment. Je lui ai répondu : ‘On verra bien’ . » pic.twitter.com/CoR0iq595N

