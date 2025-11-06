Russell Westbrook : « En toute humilité, je suis le meilleur meneur au rebond de l’histoire »

Après sa remarquable performance pour assurer la victoire des Kings (23 points, 16 rebonds, 10 passes), Russell Westbrook a dépassé Jason Kidd au classement all-time de rebonds pour un meneur. Le meneur, ex-MVP, a ainsi estimé « en toute humilité » être le meilleur meneur au rebond de l’histoire en NBA.

Au calme. En même temps, est-ce que Russell Westbrook n’aurait pas un semblant de raison ? Au sortir d’une performance fabuleuse avec les Kings, qui ont cette nuit remporté le derby de Californie du Nord face aux Warriors, le néo-meneur de Sacramento a expliqué aux journalistes qu’il estimait être le meilleur meneur rebondeur de l’histoire de la NBA. Il est vrai qu’avec 16 prises cette nuit, il a surpassé Jason Kidd au nombre de rebonds en carrière, avec un total de 8734 pour 7 rebonds par match.

Russell Westbrook:

“Humbly speaking, I’m the best rebounding guard ever.”

Bien sûr, Westbrook est un joueur à part. Une pile électrique. Il est l’un des meneurs les plus spectaculaires de l’histoire, sans doute l’un des plus marquants aussi. Un joueur iconique des années 2010, et fait chier car cette phrase ne rajeunit personne.

Cependant, si on se penche sur les statistiques, le meilleur meneur au rebond dans l’histoire en termes de moyenne par match (7,5) reste toujours et encore Oscar Robertson, la légende des années 60 et 70. Il reste encore un peu de temps à l’ex-star d’OKC pour entériner encore plus sa marque all-time en termes de rebonds, un peu de temps pour marquer nos esprits.